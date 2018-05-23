Protesto dos caminhoneiros: postos ficam sem combustíveis no ES

Os protestos dos caminhoneiros em várias rodovias do Brasil está afetando o abastecimento de combustível em alguns lugares do Espírito Santo. No início da tarde desta quarta-feira, a reportagem da CBN Vitória confirmou que já falta gasolina, etanol e diesel em postos das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Muniz Freire, Irupi, Rio Novo do Sul, Iconha, Castelo, Vargem Alta, Divino São Lourenço, Atílio Vivacqua, Iúna, Anchieta e Ibatiba, todos no Sul-Caparaó do Estado.

Nos municípios de Alfredo Chaves, Itapemirim, Muqui, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, Apiacá e Alegre os postos só tem combustível para as próximas horas.

Por causa da falta de diesel, o transporte público de Cachoeiro de Itapemirim teve a frota de ônibus reduzida em 25% nesta quarta e, a partir desta quinta, os coletivos vão rodar com o horário de sábado.

O problema acontece porque os caminhões carregados com combustível estão parados nos postos de bloqueios e não estão conseguindo chegar aos municípios. No Norte do Estado e na Grande Vitória ainda não houve confirmação sobre a falta de combustível em algum posto, mas existe o temor entre os empresários.

A falta de combustíveis em postos de Cachoeiro de Itapemirim foi confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES). O desabastecimento em Iúna e Muniz Freire foi informada por funcionários dos postos.

O empresário Emir Salvador, proprietário de um posto de Muniz Freire, disse que ficou sem gasolina, etanol e diesel nesta quarta-feira. "Eu não sou contra (os protestos), acho que tem que reivindicar mesmo, de uma maneira pacífica. Temos que aguardar uma resposta do Governo. Do jeito que está, mesmo como proprietário, fico indignado com o preço que está", avaliou o proprietário do posto.