Protesto dos caminhoneiros afeta abastecimento de supermercados no ES

Caminhão carregado de legumes não foi liberado para seguir em frente em ponto de protesto formado em Viana Crédito: Eduardo Dias

As paralisações feitas pelos caminhoneiros em rodovias já estão causando preocupação em comerciantes e donos de supermercados do Espírito Santo. Desde o início da manhã desta quarta-feira (23), no terceiro dia de mobilização, os caminhões com cargas perecíveis também estão impedidos de seguir viagem quando chegam aos pontos de protestos. Por isso, alguns supermercados já estão deixando de receber entregas de carne, legumes e frutas.

Na avaliação de José Lino Sepulcri, presidente da Federação de Comércio do Espírito Santo, se a situação não for resolvida em breve, há um grande risco de desabastecimento no comércio capixaba.

"Se em 48 horas não tiver uma solução, teremos seríssimos problemas de reabastecimento. Não somente na parte de alimentos, mas também de combustíveis. Precisamos da compreensão dessas lideranças (dos caminhoneiros), louvamos essa iniciativa para sensibilizar o governo dessa baderna que está havendo no país, mas é preciso olhar o lado humano, porque a população precisa de alimentos", opinou o presidente da Fecomércio.

Os protestos nas estradas de todo o Brasil começaram na segunda-feira. Os caminhoneiros reclamam do aumento do preço do óleo diesel, que é o combustível usado pelos caminhões. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o Espírito Santo tinha oito pontos de protestos até o início da tarde desta quinta-feira: quatro na BR-101, dois na BR-262 e dois na BR-259.

O caminhoneiro Bira Nobre, apontado como um dos organizadores do protesto que está acontecendo em Viana, diz que apenas caminhões com cargas vivas, cilindros de oxigênio e remédios estão liberados para passar pelo bloqueio.

"Desde ontem a gente está avisando não venha, porque a partir de quarta-feira não vai mais poder passar o (produto) perecível. A população precisa ser pressionada a vir para o nosso lado, a gente precisa resolver isso logo" , explicou o caminhoneiro.