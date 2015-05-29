Protesto desta sexta foi preparação para greve geral, diz CUT

O protesto realizado nesta sexta-feira (29), em Vitória, foi um preparativo para uma greve geral que será realizada sem data determinada, segundo a Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES). Cerca de 150 integrantes da central sindical se concentraram durante toda a manhã em frente à Assembleia Legislativa do Estado, na Enseada do Suá, e bloquearam o trânsito em alguns momentos, causando engarrafamento no local.De acordo com a presidente da CUT-ES, Noêmia Simonassi, o movimento desta sexta foi para alertar a população para um outro movimento maior. “As pessoas parecem que não entenderam ainda que a situação está muito difícil para os trabalhadores. Hoje não estamos fechando o trânsito porque estamos falando para as pessoas se prepararem para uma greve geral. É para conscientizar a população para uma greve geral".As causas do protesto são variadas e de cunho nacional. “É a não tirada direitos, contra a terceirização, contra a redução da maioridade penal, contra as medidas provisórias que atacam o seguro-desemprego e as pensões”, disse.Durante a semana, os sindicatos que estavam à frente da manifestação informaram que iriam interromper os acessos de Vitória nas primeiras horas da manhã, criando bloqueios na Segunda Ponte, Terceira Ponte e em Carapina, na Serra. No entanto, essas interdições não aconteceram.Um grupo de cerca de 150 manifestantes permaneceu na Assembleia Legislativa e fechou o trânsito da Américo Buaiz, nos dois sentidos, durante pouco mais de duas horas. O ato foi encerrado no final da manhã.Um outro grupo caminhou de Carapina até à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, e depois seguiu até a Federação das Indústrias do Estado (Findes), também encerrando o ato no final da manhã.