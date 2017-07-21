Protesto de rodoviários paralisa 5% da frota do Transcol

Manifestação de trabalhadores da Viação Metropolitana Crédito: Gabriela Ribeti/TV Gazeta

Motoristas e cobradores da Viação Metropolitana, em Vila Velha, que faz parte do Sistema Transcol, não saíram para as ruas na manhã desta sexta-feira (21). Os trabalhadores alegam que o salário e o adiantamento do mês estão sendo pagos atrasados com frequência.

A empresa alega problemas financeiros, mas não quis falar com a reportagem sobre o assunto. Segundo a Ceturb, 5% da frota do Transcol foi afetada.

No total, 78 ônibus pararam. Eles atendem mais de dez linhas diferentes - cinco são próprias da empresa e ficaram totalmente paradas em alguns momentos. Moradores de Setiba, por exemplo, tiveram problemas durante a manhã para chegar a Vila Velha.

O motorista Jorge Luiz Cardoso, de 52 anos, explica que a situação aperta quando o salário fica atrasado. “Desde novembro está assim. A gente fica pagando juros nas contas de luz e água, por exemplo. Não pode existir isso. Se chegar cinco minutos atrasados, perdemos o dia. Agora no dia de pagamento não tem pagamento”, acrescentou.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, o atraso chega a 8 dias. Alguns trabalhadores também reclamaram que não estavam recebendo tíquete alimentação e o depósito do FGTS não é feito. “Não se chama o trabalhador para explicar, não diz o dia certo que ele vai receber. O trabalhador vem trabalhar 30 dias, encara lama e tudo e chega no dia do pagamento, não tem”, explicou.

Um acordo foi feito com os trabalhadores por volta de 10 horas, quando acabou a manifestação. A empresa prometeu depositar os valores do adiantamento, que deviam ter sido pagos nesta quinta-feira (20), até a próxima terça-feira (25) e explicar a situação financeira para os funcionários.

NOS TERMINAIS

Muitos passageiros ficaram na mão nos terminais. O que mais sofreu com a lotação foi o Terminal de São Torquato, com quatro linhas paradas.

A cuidadora de idosos, Gilcelaine de Abreu, de 50 anos, ia para Presidente Médici, em Cariacica, e teve que esperar. “Nem sei o que está acontecendo ainda. Vou esperar um pouco e ver o que dá. Não tenho outra opção”, declarou.