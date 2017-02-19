As esposas e familiares de policias militares continuam obstruindo as entradas de quartéis e batalhões em todo Estado. O movimento já dura mais de duas semanas e ainda conta com a adesão de alguns militares. Neste sábado (18), 2.487 policiais militares se apresentaram para trabalhar em todo Estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

Neste domingo (19), 17º dia de bloqueio de batalhões e quartéis, as esposas de militares continuam afirmando que o movimento está fortalecido e que o retorno de 100% dos policiais militares ao trabalho só irá acontecer quando o governo do Estado atender as reivindicações feitas pelo grupo.

Your browser does not support the audio element. Protesto de mulheres em frente a batalhões entra na terceira semana

De acordo com a esposa de um militar, identificada como Maria, na última sexta-feira (17), uma nova pauta de melhorias para os PMs foi protocolada no governo. Segundo ela, o movimento só termina quando o governo acolher os pedidos. “Nós pedimos a Referência 15, graduação superior para soldado, duas extras e a anistia. Acho que se o governo não atender isso é porque ele não quer negociar”, afirmou.

As mulheres esperam que o Governo as chamem para uma conversa nesta semana. Segundo Maria, elas também pedem a anistia administrativa para todos os militares.

Reflexos da greve