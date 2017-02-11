Mulheres de policiais militares continuam protestando em frente aos batalhões, na Grande Vitória. Apesar de, na noite de sexta-feira (10), as associações representantes dos PMs e membros do governo do Espírito Santo entrarem em acordo, no início desta manhã, a situação continuou a mesma. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

De acordo com a ata assinada pelas associações com o governo do Estado, os policiais militares e bombeiros deveriam voltar às ruas às 7h deste sábado, o que não aconteceu. Na sede da Polícia Militar, em Vitória, houve uma tentativa de negociação para saída. Uma subtenente conversou com as manifestantes e dezenas de PMs esperavam para sair, mas não conseguiram. “O pessoal não está aguentando. A gente vai ser comunicado. São os esposos de vocês aqui. Vocês sabem os riscos que a gente corre estando aqui”, negociou uma sub-tenente.

Your browser does not support the audio element. Protesto de mulheres de PMs continua no Espírito Santo

Uma das esposas de policiais, Selma Silva, disse que o movimento quer agora apenas o diálogo aberto com o Governador do Estado, Paulo Hartung, que volta de licença médica na próxima semana. “Eu vejo a reunião e assinatura de um acordo que não nos atende como uma tramoia e uma coisa vil. Nossa resposta vai continuar sendo 'não' até o Governador dialogar com a gente”, acrescentou.

Para o governo, o fato das mulheres dos policiais estarem ainda em frente os batalhões não significa que a negociação não foi bem sucedida. Diante de um movimento tão radicalizado como esse, era de se esperar que a situação não mudasse de uma hora para outra.