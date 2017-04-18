Protesto de invasores de terreno termina em confusão

Protesto interdita pistas no Centro de Vitória Crédito: Gazeta Online

Famílias que invadiram uma área particular, entre os bairros Grande Vitória e Universitário, na Capital, fizeram uma manifestação no Centro nesta terça-feira (18). O protesto, que causou interdição no trânsito, no período da manhã, aconteceu por causa da reintegração de posse do terreno determinada pela Justiça. Segundo a Guarda de Vitória, cerca de 50 pessoas participaram da manifestação. Os manifestantes reclamaram de excesso de força por parte da polícia no local.

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Dezenas de policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), antigo BME, acompanharam o protesto, que terminou por volta das 10 horas, quando os manifestantes alcançaram a Avenida Princesa Isabel e se dispersaram.

Segundo uma das participantes, a costureira Elisabete Almeida, de 63 anos, houve uso excessivo de força policial. “A gente fazia uma manifestação pacífica, no cantinho. Na Beira Mar a gente não estava nem na rua mais e sim na calçada. Aí veio esse monte de policial jogando gás de pimenta na ‘cara’ de idoso e criança. A polícia que está fechando o trânsito, não a gente”, reclamou.

A Polícia Militar, que acompanhava o movimento, disse, pode meio de nota, que fez uma reunião inicial e informou que não seria autorizado o fechamento das vias. Como não foi obedecida a ordem dada, houve a necessidade de fazer o uso moderado da força, por meio de agentes não letais. A PM informou que a manifestação não foi comunicada anteriormente às autoridades públicas. Além disso, o direito de ir e vir da população foi cerceado, de acordo com as instituição, pois algumas vias de acesso à Capital estavam obstruídas pelos manifestantes, que não permaneciam na calçada, segundo a PM.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE