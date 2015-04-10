Protesto de estudantes fecha o trânsito em Jardim Limoeiro

"Ano passado nós tínhamos cinco pessoas na limpeza. Hoje temos apenas uma pessoa, que é uma senhora de idade, que trabalha lá há muito tempo e tem que dar conta de tudo sozinha. A escola é grande. Eles querem tirar merendeiras, chegou essa informação para gente. Estão passando até uma lista para perguntar se vamos realmente nos alimentar na escola", relatou.Os guardas responsáveis pela segurança da Escola Estadual Maria José Zouain Miranda também foram demitidos, o que revolta a estudante Gisele Feller Rosa, 18 anos. "A nossa escola não tem condições de ficar sem segurança, pelos frequentes assaltos e estupros que já ocorreram lá. Precisamos uma atenção maior da Secretaria de Educação. Estamos exigindo apenas nossos direitos, não é nada demais", desabafou.O fechamento de turmas no período noturno também entrou na pauta de reivindicações desses estudantes da rede pública de ensino, como contou a reportagem Grazyelle Ramos Silva, 16 anos. "São 150 alunos que, por causa do corte de gastos, foram transferidos para a escola Maria Penedo. O período noturno foi fechado. Eles estão pensando em fazer isso também com as turmas da manhã e transferir os alunos no Aristóbulo Barbosa Leão" informou.A unidade também enfrenta problemas de infraestrutura: a quadra está sem cobertura, há pisos quebrados, falta iluminação no entorno e a oferta de ônibus não atende a demanda, passando apenas de hora em hora. A diretora da Escola Estadual Maria Jose Zouain de Miranda, Luciana Pereira Nunes, por meio de nota enviada pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu), informou que "os serviços de limpeza e de alimentação escolar estão sendo realizados normalmente". Sobre a transferência, os alunos das três turmas do curso técnico do período noturno optaram pela mudança para a Escola Estadual Maria Penedo. A diretora, ressalta a nota, afirmou "que não haverá o fechamento da escola e nem os demais alunos, do turno da manhã e da tarde, serão transferidos para outras instituições".