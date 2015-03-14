Sindicatos e movimentos sociais realizaram no final da tarde desta sexta-feira (13) o 'Ato Nacional em Defesa da Petrobras e da Democracia no Brasil'. O protesto tomou conta das avenidas Fernando Ferrari e Reta da Penha por duas horas. Os participantes deixaram a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) com destino à sede da Petrobras às 17h20.Com bandeiras da presidente Dilma Rousseff (PT) e de centrais sindicais, os participantes protestaram contra o movimento que deve ocorrer neste domingo (15). Trata-se de uma manifestação que pede o impeachment da presidente Dilma. Eles também afirmaram que vão lutar pela reforma política, para que a Petrobras continue sendo uma estatal e para que todos os envolvidos na corrupção da empresa sejam devidamente punidos.

Your browser does not support the audio element. Protesto de Duas horas para o trânsito nas Avenidas Fernando Ferrari e Reta da Penha - CBNGAZ - 2.16s - 13-03-15.mp3

Caminhões de som e passeataCom dois caminhões de som, o ato em defesa da Petrobras seguiu em uma breve passeata pelas avenidas Fernando Ferrari e Reta da Penha. As pistas no sentido Centro foram interditadas. O trânsito ficou lento nas duas vias.

Depois que os manifestantes atravessaram a Ponte da Passagem, o trânsito foi desviado para a avenida Leitão da Silva, mas mesmo assim houve congestionamento. Uma longa fila de veículos se formou na avenida Fernando Ferrari sentido Praia do Canto.

O vendedor Jorge Silva era um dos motoristas que ficou preso no trânsito. Ele disse que não é petista, mas apoiou o movimento. Para Jorge, todos têm o direito de lutar por aquilo que acham certo. “Tem que ser na rua, lugar de manifestar é na rua”, contou.A enfermeira Rose Silva voltava do trabalho quando também ficou presa no trânsito. Ela não se incomodou de ficar quase uma hora no congestionamento. Em ocasiões como essa dá para abrir uma exceção, segundo Rose.