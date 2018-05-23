O protesto dos caminhoneiros realizado na BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, que começou na tarde desta terça-feira (22), terminou em confusão e duas pessoas detidas. A Polícia Militar (PM) foi informada de que um integrante do movimento grevista estava sendo agredido por um motorista que havia sido impedido de seguir viagem.

Your browser does not support the audio element. Protesto de caminhoneiros continua e 2 motoristas são detidos na BR 259, em Colatina

Ao chegarem ao local, no bairro Santa Helena, a vítima disse aos militares que o agressor o chamou para conversar. Porém, quando ele se aproximou, o homem, que estava com um facão na mão, começou a desferir alguns golpes na vítima, que conseguiu correr.

Outros integrantes da manifestação conseguiram desarmar o acusado e o seguraram até a chegada da polícia.

O filho do acusado disse à PM que estava trafegando pela BR 259 com o pai, quando foi impedido de passar pelo trecho com sua caminhonete. Ele tentou furar o bloqueio feito pelos manifestantes, mas teve o para-brisas e a lanterna traseira do veículo danificados por um dos grevistas.

No momento em que os policiais estavam conversando com um dos grevistas que foi agredido, o filho do acusado deu um soco no rosto do integrante, que causou um corte no lábio superior da vítima.

A PM deteve o pai e o filho agressores e recolheu no local o facão usado na agressão, além de um machado, duas facas e outro facão.

Os agressores, a vítima e uma testemunha foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Na manhã desta terça-feira (22), caminhoneiros deram continuidade aos protestos e interditaram algumas vias no Espírito Santo. Somente ônibus e carros pequenos estão autorizados a passar.

No Estado, houve manifestações na BR 101 em Linhares, Viana, no Trevo da Safra e Iconha; na BR 262, em Viana, Ibatiba e Pedra Azul; e na BR 259, em Colatina. Os manifestantes prometem continuar com os protestos nesta quarta-feira.

De acordo com o presidente do Sindicato do Transporte de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar José Pretti, as manifestações dos caminhoneiros continuam nesta quarta-feira.