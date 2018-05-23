O protesto dos caminhoneiros realizado na BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, que começou na tarde desta terça-feira (22), terminou em confusão e duas pessoas detidas. A Polícia Militar (PM) foi informada de que um integrante do movimento grevista estava sendo agredido por um motorista que havia sido impedido de seguir viagem.
Protesto de caminhoneiros continua e 2 motoristas são detidos na BR 259, em Colatina
Ao chegarem ao local, no bairro Santa Helena, a vítima disse aos militares que o agressor o chamou para conversar. Porém, quando ele se aproximou, o homem, que estava com um facão na mão, começou a desferir alguns golpes na vítima, que conseguiu correr.
Outros integrantes da manifestação conseguiram desarmar o acusado e o seguraram até a chegada da polícia.
O filho do acusado disse à PM que estava trafegando pela BR 259 com o pai, quando foi impedido de passar pelo trecho com sua caminhonete. Ele tentou furar o bloqueio feito pelos manifestantes, mas teve o para-brisas e a lanterna traseira do veículo danificados por um dos grevistas.
No momento em que os policiais estavam conversando com um dos grevistas que foi agredido, o filho do acusado deu um soco no rosto do integrante, que causou um corte no lábio superior da vítima.
A PM deteve o pai e o filho agressores e recolheu no local o facão usado na agressão, além de um machado, duas facas e outro facão.
Os agressores, a vítima e uma testemunha foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Na manhã desta terça-feira (22), caminhoneiros deram continuidade aos protestos e interditaram algumas vias no Espírito Santo. Somente ônibus e carros pequenos estão autorizados a passar.
No Estado, houve manifestações na BR 101 em Linhares, Viana, no Trevo da Safra e Iconha; na BR 262, em Viana, Ibatiba e Pedra Azul; e na BR 259, em Colatina. Os manifestantes prometem continuar com os protestos nesta quarta-feira.
De acordo com o presidente do Sindicato do Transporte de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar José Pretti, as manifestações dos caminhoneiros continuam nesta quarta-feira.
(Com colaboração de Brunela Alves)