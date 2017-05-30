Ambulantes e donos de camelôs de Laranjeiras, na Serra, fizeram uma manifestação na manhã desta terça-feira (30) na Avenida Central. Eles reivindicam a regularização e um espaço para que eles possam trabalhar no bairro. Segundo os manifestantes, a prefeitura retirou cerca de 35 barracas na noite anterior ao protesto sem notificá-los. A prefeitura nega a falta de aviso.

Os manifestantes fecharam totalmente, em alguns minutos, a Avenida Central, conhecido polo comercial no município serrano. Alguns pneus foram queimados, mas os bombeiros apagaram as chamas. O trânsito ficou em apenas um faixa por mais de uma hora.

Your browser does not support the audio element. Protesto de camelôs interrompe avenida na Serra

Segundo os manifestantes, os camelôs são a única fonte de renda. "Tiraram sem avisar ninguém. Não é para fazer bagunça, nem nada. A gente quer trabalhar”, disse a ambulante Kenia Trindade, de 33 anos. “Não tenho fonte de renda, nem de nada. Vivo disso”, relatou o ambulante Aldecir de Oliveira, de 68 anos. “Aqui na avenida (Central) todos que trabalham são desempregados com essa crise. O que vai ser de nós e o que vamos fazer com nossos filhos”, desabafou a dona de camelô Valdete da Silva, de 53 anos.

De acordo com o representante da Associação dos Camelôs da Avenida Central, Anderson Keller, existe uma demanda para que seja construído um camelódromo, mas enquanto não fica pronto havia um acordo. “Nós queremos nossas barracas de volta e direito de trabalhar nas laterais, que foi o combinado com o antigo secretário. Chegou outro, ele vem e tira todas as tendas e não recebe a gente”, alegou.

OUTRO LADO

A prefeitura nega que os ambulantes não foram avisados. Em entrevista à TV Gazeta, o Secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Tarcísio Bahia Andrade, disse que houve uma notificação em abril. Ele diz que falta a liberação de recursos para a construção do camelódromo. “A prefeitura já fez um projeto. Esperamos apenas uma decisão para que possa acontecer. Não cabe a nós resolver a situação econômica do país. Não podemos resolver um problema criando outro”, ressaltou.