Protesto de "acorrentado" afeta mais de 25 mil passageiros

Mais de 25 mil passageiros do sistema de trasporte público de Vila Velha foram afetados por um protesto no portão principal da Viação Sanremo, no bairro Alvorada, nesta quinta-feira (9). Um motorista da empresa se acorrentou por aproximadamente cinco horas nas grandes do portão por onde sairiam os coletivos.

Marcos Moreira, de 47 anos, protestava contra a demissão dele, ocorrida no dia anterior. Ele chegou ao local por volta das 4h. O portão de acesso e saída dos ônibus só foi liberado às 8h40. O rodoviário alega que a motivação do desligamento da empresa se deve a retaliações do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários). “Eu tenho 13 anos de empresa, apenas seis faltas e dois atestados médicos. A partir do momento em que eu fiz denúncias contra a diretoria do sindicato começaram as perseguições”, afirmou à Rádio CBN.

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O Sindirodoviários negou que tenha interferido na demissão do motorista e reforçou que outros trabalhadores do setor também questionam o sindicato, nem por isso sofrem perseguições.

86 coletivos na garagem

Segundo a diretora da empresa, Nubia Lorenzutti, 86 coletivos deixaram de sair às ruas prejudicando mais de 25 mil passageiros. Sobre os motivos da demissão, a diretora da empresa afirmou que se deve à crise econômica. “Ano passado demitimos mais de 100 funcionários. O setor de transportes está vivendo uma crise e nós sofremos uma concorrência criminosa com o transporte clandestino. Por isso, ele foi um dos demitidos e é possível que mais pessoas sejam”, explicou.

Cerca de 200 funcionários da empresa estavam no local. Houve confusão pois parte dos trabalhadores eram a favor e outra contra o protesto do motorista. Membros do Sindirodoviários que estavam no local usaram um alicate do tipo turquesa para cortar as correntes. A polícia Militar acompanhou toda a manifestação.

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