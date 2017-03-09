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TRANSPORTE PÚBLICO

Protesto de "acorrentado" afeta mais de 25 mil passageiros

Segundo a Sanremo, 86 coletivos deixaram de sair às ruas na manhã desta quinta-feira, em Vila Velha

Publicado em 09 de Março de 2017 às 14:02

Publicado em 

09 mar 2017 às 14:02
Mais de 25 mil passageiros do sistema de trasporte público de Vila Velha foram afetados por um protesto no portão principal da Viação Sanremo, no bairro Alvorada, nesta quinta-feira (9). Um motorista da empresa se acorrentou por aproximadamente cinco horas nas grandes do portão por onde sairiam os coletivos.
Marcos Moreira, de 47 anos, protestava contra a demissão dele, ocorrida no dia anterior. Ele chegou ao local por volta das 4h. O portão de acesso e saída dos ônibus só foi liberado às 8h40. O rodoviário alega que a motivação do desligamento da empresa se deve a retaliações do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários). “Eu tenho 13 anos de empresa, apenas seis faltas e dois atestados médicos. A partir do momento em que eu fiz denúncias contra a diretoria do sindicato começaram as perseguições”, afirmou à Rádio CBN. 
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O Sindirodoviários negou que tenha interferido na demissão do motorista e reforçou que outros trabalhadores do setor também questionam o sindicato, nem por isso sofrem perseguições. 
86 coletivos na garagem
Segundo a diretora da empresa, Nubia Lorenzutti, 86 coletivos deixaram de sair às ruas prejudicando mais de 25 mil passageiros. Sobre os motivos da demissão, a diretora da empresa afirmou que se deve à crise econômica. “Ano passado demitimos mais de 100 funcionários. O setor de transportes está vivendo uma crise e nós sofremos uma concorrência criminosa com o transporte clandestino. Por isso, ele foi um dos demitidos e é possível que mais pessoas sejam”, explicou.
Cerca de 200 funcionários da empresa estavam no local. Houve confusão pois parte dos trabalhadores eram a favor e outra contra o protesto do motorista. Membros do Sindirodoviários que estavam no local usaram um alicate do tipo turquesa para cortar as correntes. A polícia Militar acompanhou toda a manifestação.
Atrasos no Transcol
Em nota, a Ceturb-GV informou que durante a manifestação do funcionário da Sanremo, em Vila Velha, 45 carros do sistema Transcol ficaram retidos. Os horários desses veículos apresentaram atrasos. Mas toda a demanda foi transportada. A estimativa é a de que cerca de quatro mil usuários enfrentaram algum atraso no percurso daquele trecho.

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