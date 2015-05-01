Neste 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalho, vários trabalhadores realizaram uma passeata pela Praia de Camburi, em Vitória. Liderados pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), o foco do ato deste ano foi a luta contra a aprovação no Senado do PL 4330, que amplia a terceirização nas empresas. Os trabalhadores também informaram que programam uma greve geral para este mês de maio, que segundo a CUT Nacional, deve acontecer no próximo dia 29. Segundo dados dos organizadores da manifestação, 5 mil pessoas participaram do ato. A Guarda Municipal de Vitória, que acompanhou a passeata, não quantificou o número de pessoas presentes.

Your browser does not support the audio element. Protesto contra terceirização marca ato do Dia do Trabalho em Vitória

No início da manhã, o grupo se concentrou na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. No local, dois trios elétricos receberam lideranças sindicais e políticas, que fizeram discursos em prol da classe. A presidente da CUT-ES, Noêmia Simonassi, explicou as principais reivindicações da categoria, com foco no combate à terceirização.

“Queremos a garantia dos direitos trabalhistas. Somos contra o PL 4330, que libera a terceirização, queremos todos os direitos dos trabalhadores mantidos. Além disso, também lembramos que somos contra a maioridade penal e a favor da democracia“, apontou.

Ainda segundo Noêmia, uma greve geral de trabalhadores vai acontecer neste mês de maio. “Nós estamos preparando uma greve geral, mas ainda não temos a data certa. Essa determinação vem a nível nacional, e estamos esperando as centrais indicarem, há indicativos para o dia 29. O que for feito nacionalmente, vamos fazer também”, disse.