Protesto contra o pó preto chega em núcleo anticorrupção

O pó preto virou alvo de reclamação no Núcleo Anticorrupção e de Improbidade Administrativa (Naia) da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A ONG Juntos SOS ES Ambiental fez uma série de requerimentos ao órgão, como comprovar o atendimento de condicionante ambientais estabelecidas na licença ambiental concedida à Vale e examinar atos no processo de renovação do contrato de análise de poeira sedimentável na Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Protesto contra o pó preto vai parar em núcleo anticorrupção

O documento foi protocolado no último dia 13. A ONG também pede que o Naia verifique a responsabilidade do secretário estadual de Meio Ambiente como presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) em atos referentes a requerimentos protocolados junto ao órgão.

Além disso, o requerimento solicita que seja apurada a responsabilidade e tomadas as providências cabíveis em face das autoridades e particulares que, por ação ou omissão, praticaram ou pratiquem lesão ao meio ambiente, e, por consequência, ao erário, por condutas omissivas ou comissivas.

O presidente da ONG Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, explica o documento protocolado junto ao Naia. “Nós levantamos alertas de várias irregularidades na gestão ambiental e estamos pedindo para que a PGE e o Naia, em acordo com a legislação estadual e federal, verifiquem a improbidade de atos de gestores que praticaram tudo isso”, informou.