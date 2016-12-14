O resultado do protesto em Vitória contra a aprovação da PEC do Teto dos Gastos no Senado, na noite desta terça-feira (13), é de sete agências bancárias depredadas, além de uma loja e um ponto de ônibus destruídos. Homens do Batalhão de Missões (BME) tiveram de entrar em ação. Ninguém foi detido.

Your browser does not support the audio element. Protesto contra aprovação da PEC 55 tem quebra-quebra em Vitória

Por volta das 19h10, um grupo com cerca de 100 manifestantes iniciou uma passeata pelas ruas de Vitória. Durante a caminhada, o número de manifestantes subiu para 200, segundo a Polícia Militar. A manifestação terminou às 21h20.

O grupo estava concentrado em frente ao Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desde as 17 horas. O objetivo dos manifestantes era caminhar até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá, mas, por receio de confronto com a polícia, que reforçou a segurança nas imediações da Assembleia, eles desistiram e recuaram pela Avenida Saturnino de Brito.