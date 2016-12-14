O resultado do protesto em Vitória contra a aprovação da PEC do Teto dos Gastos no Senado, na noite desta terça-feira (13), é de sete agências bancárias depredadas, além de uma loja e um ponto de ônibus destruídos. Homens do Batalhão de Missões (BME) tiveram de entrar em ação. Ninguém foi detido.
Protesto contra aprovação da PEC 55 tem quebra-quebra em Vitória
Por volta das 19h10, um grupo com cerca de 100 manifestantes iniciou uma passeata pelas ruas de Vitória. Durante a caminhada, o número de manifestantes subiu para 200, segundo a Polícia Militar. A manifestação terminou às 21h20.
O grupo estava concentrado em frente ao Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desde as 17 horas. O objetivo dos manifestantes era caminhar até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá, mas, por receio de confronto com a polícia, que reforçou a segurança nas imediações da Assembleia, eles desistiram e recuaram pela Avenida Saturnino de Brito.
Houve registros de quebra-quebra em agências bancárias e lojas ao longo da Avenida Reta da Penha. O secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, afirmou, por meio de nota, que lamenta os atos de vandalismo registrados durante o protesto. Ele informou que imagens da ação criminosa serão utilizadas para identificar e autuar criminalmente quem participou da baderna.