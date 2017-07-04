Um grupo de moradores de Morada de Laranjeiras na Serra fechou a entrada do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (Caps i), impedindo a inauguração oficial da na unidade nesta terça -feira (04). Os moradores protestam contra o fato da unidade atender, além de crianças com problemas mentais, menores que são usuários de drogas. Enquanto eles alegam que temem pela segurança do bairro, a Secretaria Municipal de Saúde diz que os manifestantes não conhecem o funcionamento do Centro e agem com preconceito.

Your browser does not support the audio element. Protesto barra centro para vício em drogas e doenças mentais

Esta terça-feira seria o primeiro dia de funcionamento do Caps i, o único no Estado com sede própria. O local, primeiro centro da Serra, vai atender crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos incompletos, que possuem algum tipo de comprometimento psíquico como autismo, psicoses, neuroses graves, bem como necessidades decorrentes do uso de drogas. Os funcionários entretanto foram surpreendidos com os moradores que colaram cartazes com a frase dizendo que a unidade estava embargada pela comunidade.

Segundo o morador Emerson Willian, os manifestantes entendem que o atendimento a dependentes químicos no bairro pode trazer transtorno, como insegurança na comunidade.

"Além de prejudicar a segurança do bairro, isso poderia ter acontecido de uma forma correta. Em momento nenhum, a comunidade foi consultada. Estatisticamente, nós temos vários outros bairros muito mais carentes, bairros que necessitam desse tipo de atendimento. Por que Morada de Laranjeiras? Não temos estrutura para receber isso", questiona.

Protesto impede inauguração de centro de atendimento de dependentes químicos na Serra Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

Os manifestantes pedem que o espaço atende os menores com problemas mentais e que o atendimento a dependentes químicos seja feito em um local mais afastado. Para o superintendente de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde da Serra, Eduardo Dalfior, esse pedido é preconceituoso.

"Então a gente está falando de uma coisa chamada preconceito. A gente levaria para onde esse serviço? Precisamos ponderar essas coisas. Precisamos partir do entendimento do que é aquele serviço. Ninguém vai ser atendido de forma obrigatória no local. O atendimento é de continuidade. A pessoa entra em uma acompanhamento contínuo e periódico", explica.

NÃO HÁ PRECONCEITO, DIZ MANIFESTANTE

O representante dos moradores garante que a comunidade não tem preconceito, mas que está preocupada com a falta de estrutura no bairro para receber pacientes. "Todos aqui temos as nossas crianças que andam nas ruas. A partir do momento que essa unidade for aberta, não teremos mais esse sossego. Não adianta achar que é preconceito. Não é. A gente está falando de um bairro que não tem estrutura", rebate.