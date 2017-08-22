Protecionismo de Trump ainda não afetou exportação de rochas

A política econômica protecionista da gestão do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, ainda não afetou o setor de exportação de rochas ornamentais no Espírito Santo, de acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas-ES), Thalles Machado. O mercado norte-americano é o principal destino da produção capixaba. Iniciada nesta terça-feira, a Cachoeiro Stone Fair segue até a sexta-feira (22), com a realização de novos negócios e exposição de novidades.

Your browser does not support the audio element. Protencionismo de Trump ainda não afetou exportação de rochas

Neste ano a feira conta com 200 expositores, sendo que 70% deles são da área de maquinário e de insumos para a extração de rochas. São esperadas 20 mil pessoas esse ano e, entre as novidades, está a possibilidade dos visitantes conhecerem as empresas por meio de um tour, com a disponibilidade de vans, de forma gratuita.

Neste ano, de janeiro a julho, o setor exportou U$ 540 milhões, número parecido com o do ano passado para o mesmo período. Durante todo o ano passado foram exportados U$ 1 bilhão. O número representa 80% de toda a exportação brasileira no setor, segundo o sindicato. Na feira, realizada em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, uma das novidades é o anúncio de um laboratório para análises químicas e físicas de rochas ornamentais, que deve diminuir os custos para empresas no Estado. Esse tipo de análise é feita fora do Espírito Santo.

Segundo o Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas-ES) toda vez que uma nova reserva de rochas é encontrada, é necessário fazer uma análise do material para órgãos ambientais, como a Agência Nacional de Mineração (ANM). O problema é que não existindo laboratórios no Estado, as empresas precisam mandar amostras para fora do Estado: São Paulo, Bahia e até Pernambuco.

Além dos órgãos ambientais, construtoras também pedem testes nas rochas quando é necessário saber qual a resistência do material, segundo o presidente do Sindirochas, Thalles Machado. “É mais em questão da estrutura física. Aí você determina um material para fachadas, por exemplo, que suporta vento e exposição ao tempo. É um estudo que não tem no Espírito Santo, que serve para atender a legislação e clientes finais”, diz.

A expectativa é de que até o final do ano o laboratório passe a funcionar em Cachoeiro de Itapemirim. Além dos testes, também será possível estudar uma destinação ambientalmente melhor para o pó de pedra, que surge após o corte das rochas e hoje vai para um depósito coletivo.

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