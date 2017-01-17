Proprietário de restaurante fica gravemente ferido em explosão de gás na Praia da Costa

O proprietário de um restaurante ficou gravemente feriado após uma explosão causada por botijão de gás na manhã desta terça-feira (17) na Praia da Costa, em Vila Velha. Elson Epifano Ferreira, de 56 anos, sofreu ferimentos nos braços, nas costas e no cabelo. Ele foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

De acordo com o garçom do restaurante, Erick Correia, de 26 anos, havia três botijões, sendo que um estava sem gás. Por volta de 8 horas da manhã, o funcionário fez a substituição por uma botija que não estava sendo utilizada, quando aconteceu o vazamento. Uma fritadeira estava ligada com outro botijão e causou a explosão, que atingiu Elson.

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“As meninas (funcionárias) correram, mas eu fiquei. Vendo que a situação não estava controlada, eu saí. O gás explodiu e me jogou no chão. Só vi seu Elson gritando. Voltei e saí com ele", relata.

Outras duas funcionárias também estavam no local, mas não tiveram ferimentos graves. O tenente coronel Paiva, do Corpo de Bombeiros, mora próximo ao local e estava na academia quando foi chamado para ajudar a combater as chamas. Sistemas anti-incêndio de condomínios próximos foram utilizados antes da chegada da guarnição. “Tinha fogo restrito à cozinha, por causa das labaredas que saíam das botijas e dos equipamentos que pegaram fogo. Mas nós conseguimos manter a situação antes da guarnição chegar”, explicou.

Cuidados

O tenente dos Bombeiros Márcio Cavachini explica que as pessoas devem tomar muito cuidado ao efetuar substituição de botijões de gás, principalmente observando se há equipamentos elétricos ligados. “É a prevenção e identificação dos riscos antes de manusear esse tipo de equipamento para evitar se machucar”, disse.