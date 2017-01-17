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Proprietário de restaurante fica gravemente ferido em explosão de gás na Praia da Costa

Um botijão sem gás foi substituído por outro, que causou vazamento

Publicado em 17 de Janeiro de 2017 às 11:43

Publicado em 

17 jan 2017 às 11:43
O proprietário de um restaurante ficou gravemente feriado após uma explosão causada por botijão de gás na manhã desta terça-feira (17) na Praia da Costa, em Vila Velha. Elson Epifano Ferreira, de 56 anos, sofreu ferimentos nos braços, nas costas e no cabelo. Ele foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
De acordo com o garçom do restaurante, Erick Correia, de 26 anos, havia três botijões, sendo que um estava sem gás. Por volta de 8 horas da manhã, o funcionário fez a substituição por uma botija que não estava sendo utilizada, quando aconteceu o vazamento. Uma fritadeira estava ligada com outro botijão e causou a explosão, que atingiu Elson.
Proprietário de restaurante fica ferido em explosão na Praia da Costa
“As meninas (funcionárias) correram, mas eu fiquei. Vendo que a situação não estava controlada, eu saí. O gás explodiu e me jogou no chão. Só vi seu Elson gritando. Voltei e saí com ele", relata. 
Outras duas funcionárias também estavam no local, mas não tiveram ferimentos graves. O tenente coronel Paiva, do Corpo de Bombeiros, mora próximo ao local e estava na academia quando foi chamado para ajudar a combater as chamas. Sistemas anti-incêndio de condomínios próximos foram utilizados antes da chegada da guarnição. “Tinha fogo restrito à cozinha, por causa das labaredas que saíam das botijas e dos equipamentos que pegaram fogo. Mas nós conseguimos manter a situação antes da guarnição chegar”, explicou.
Cuidados
O tenente dos Bombeiros Márcio Cavachini explica que as pessoas devem tomar muito cuidado ao efetuar substituição de botijões de gás, principalmente observando se há equipamentos elétricos ligados. “É a prevenção e identificação dos riscos antes de manusear esse tipo de equipamento para evitar se machucar”, disse.
Outros funcionários e sócios do restaurante estiveram no local na manhã desta terça-feira, mas não quiseram falar com a reportagem da CBN. O restaurante abriria ao público às 10h30 e teve o teto e diversos equipamentos destruídos. 

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