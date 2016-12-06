O Parque Tecnológico de Vitória, que foi planejado para ocupar uma área de 332 mil metros quadrados no bairro Goiabeiras, pode ser reduzido pela metade para dividir espaço com empreendimentos imobiliários. Na reunião mais recente do Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano (PDU), conselheiros que fazem parte do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES) sugeriram uma alteração no PDU para que parte do Parque Tecnológico se torne uma área mista, com empresas e residências. A Prefeitura de Vitória afirmou à Rádio CBN que é contra a proposta.

Your browser does not support the audio element. Proposta pode reduzir Parque Tecnológico pela metade em Vitória

O Parque Tecnológico compreende uma área pública e particular, porém, a proposta do município é que mesmo nas propriedades particulares, o local seja exclusivo para instalação de atividades não residenciais, como faculdades e empresas. De acordo com o conselheiro do PDU e diretor do Sinduscon, Sandro Pretti, o sindicato não é contra a implantação do Parque Tecnológico, mas a favor de que no entorno, seja possível a construção de residências.

“O parque vai trazer 17 mil pessoas para Vitória, onde essas pessoas vão morar? Não precisa ser dentro do parque, às vezes, podemos encontrar um meio termo para que seja ao redor ou em bairros adjacentes”, explicou à Rádio CBN.

O presidente do Conselho Temático de Política Industrial e Inovação Tecnológica (Conptec) da Findes, Franco Machado, destaca que havendo a autorização para a construção residencial no parque, a área de 332 mil metros quadrados seria reduzida pela metade, o que inviabilizaria o parque. “O Parque Tecnológico precisar ter espaço para a instalação de empresas, se ele for reduzido o objetivo inicial acaba. Não faria sentido”, afirmou à CBN.

Posicionamento da prefeitura

A secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, explica que a nova redação do PDU é discutida pelo conselho do plano desde junho, e o mesmo pode sofrer alterações. Porém, as mudanças não são definitivas, pois, a redação final precisa ser apresentada à população, que pode sugerir alterações. Vitória defende que a área seja destinada apenas para a inovação tecnológica, de acordo com a secretária.

“Nossa proposta é que todo zoneamento seja vocacionado para atividades não residenciais, que de fato, seja ali colocado a economia criativa da cidade e que tenha relação com as unidades de ensino superior da cidade”, destacou.