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ESPÍRITO SANTO

Proposta pode manter lojas dos shoppings abertas aos domingos

De acordo com o presidente do Sindicomerciários, atualmente, os trabalhadores dos shoppings não recebem nenhuma gratificação em dinheiro pelos trabalhos aos domingos

Publicado em 13 de Novembro de 2015 às 21:03

Publicado em 

13 nov 2015 às 21:03
O Sindicato dos Empregados no Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) apresentou uma proposta para os empresários, nesta sexta-feira (13), para que as lojas dos shoppings não fechem aos domingos. O Sindicomerciários concorda que os vendedores trabalhem nos domingos desde que eles passem a receber: um abono de R$ 71 pelo dia; mais R$ 15 para alimentação; além de que seja proibido o trabalho em dois domingos consecutivos, além da folga semanal; o controle por livro de ponto; e que o trabalho aos domingos será das 15h às 21h.
O documento também determina que toda loja tenha livro de ponto, independente do número de funcionários. A proposta está sendo analisada pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio).
De acordo com o presidente do Sindicomerciários, atualmente, os trabalhadores dos shoppings não recebem nenhuma gratificação em dinheiro pelos trabalhos aos domingos, apenas uma folga. Ele destacou que não é contra o trabalho neste dia, mas acha que pelo trabalhador abrir mão de ficar com a família, ele deveria ser recompensado por isso. 
“Da forma que está não dá mais. Trabalhar domingo em troca de uma folga na semana? É preferível folgar no domingo. Por isso fizemos essa exigência”, destacou à Rádio CBN Vitória.
Notificação
Nesta semana, o sindicato da categoria notificou todas as lojas dos shoppings da Grande Vitória para não exigirem o trabalho aos domingos. Os empresários têm o prazo de 10 dias para se manifestarem. As lojas que se recusarem e fechar aos domingos serão acionadas na Justiça. “Não temos outra alternativa do que provocar a Justiça do Trabalho pedindo judicialmente o direito dos empregados de folgarem aos domingos”, disse.
O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri destacou que os empresários têm até a próxima terça-feira (19) para analisarem a proposta. José Limo afirmou que a conversa com o Sindicomérciários tem sido produtiva e que já foi descartado o fechamento das lojas aos domingos. Agora, os sindicatos precisam entrar em um acordo para compensar quem trabalha aos domingos nos shoppings.

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