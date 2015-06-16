Proposta de pedágio em Vila Velha divide opiniões e gera polêmica

Os vereadores e moradores de Vila Velha estão divididos quando o assunto é a possibilidade de transferir para o município canela verde as cabines de cobrança do pedágio da Terceira Ponte, do sentido Vila Velha. A proposta foi levantada pelo vereador de Vitória, Fabrício Gandini (PPS), após a aprovação do projeto de lei de sua autoria que proíbe a cobrança de pedágio na Capital, no início deste mês. No entendimento dele, a localização das cabines impacta diretamente nas vias da cidade de Vitória, que são usadas pela concessionária Rodosol para a cobrança do pedágio. Gandini defende que as filas para a cobrança e a retenção devam ficar sempre sobre a ponte. Apesar da lei municipal não ter abrangência em uma área de concessão estadual, a ideia é pressionar a empresa a pensar nessa solução, mesmo que aumente o custo das operações, pois melhoraria o fluxo tanto nos acessos em Vitória quanto na descida da ponte em Vila Velha. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS).

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Na Câmara de Vereadores de Vila Velha, o assunto foi tema de discussão entre os vereadores em sessão na tarde segunda-feira (15). O vereador Ricardo Chiabai (PPS) se declarou favorável à proposta. Ele articula com Gandini a realização uma audiência pública para debater o tema com a população nos próximos dias.

“Você desce a ponte com duas pistas de rolamento. Tendo várias cabines no município de Vila Velha, na descida dela, isso vai distribuir melhor o trânsito. É como se fosse um delta de um rio, teria uma saída que vai para a Champagnat, uma para a Alça da Ponte e uma que prossegue pela Carioca. Então a princípio acho que isso iria melhorar a chegada em Vila Velha”, declarou Chiabai.

Cobrança em um dos sentidos

O vereador José Nilton (PT) também defende que é preciso mais debate nos dois municípios, para avaliar a medida tecnicamente e politicamente. “Se for tirar o problema de Vitória e transferir para Vila Velha, é claro que nós somos contra. Agora se isso não significar uma transferência de problema, eu acho que é viável nós ampliarmos e aprofundarmos esse debate”, disse.

Já a Associação de Moradores da Praia da Costa não aprova a mudança. Para o vice-presidente, Gilson Pacheco, a melhor solução para o trânsito da Terceira Ponte seria fazer a cobrança única, somente em um dos sentidos.

“O que o vereador quer é que Vitória fique livre do problema e fique tudo em Vila Velha. Engarrafamento de manhã e problemas à tarde. Porque Vitória não pode ter uma parte de engarrafamento, como Vila Velha tem de manhã? O problema é de ambas cidades, porque vai ficar só em uma?”, questionou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Arsi