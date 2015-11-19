Proposta de lei anticorrupção já conta mais de 16 mil assinaturas no Espírito Santo

A campanha do Ministério Público Federal (MPF) "10 medidas contra a corrupção" já soma 16,6 mil assinaturas no Espírito Santo. Ela visa transformar em projeto de lei proposições que mudam o código penal, o código de processo penal e a lei de improbidade administrativa para combater o chamado "crime do colarinho branco". A meta em solo capixaba é chegar a 26 mil assinaturas. Em todo país, a meta é 1,5 milhões de assinaturas e atualmente só foram recolhidas 670 mil.

Quem quiser assinar o documento da campanha deve comparecer ao Shopping Vitória, sempre aos sábados, das 10 às 22 horas, até o dia 05 de dezembro. Ou no site www.dezmedidas.mpf.mp.br. A campanha não tem prazo de término e valerá até que a meta de assinaturas seja alcançada.

Your browser does not support the audio element. Proposta de lei anticorrupção já conta mais de 16 mil assinaturas no ES

Necessidade de adequações

A campanha surgiu da experiência do Ministério Público Federal (MPF) na operação Lava Jato, que desde ano passado desmonta um grande esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Os procuradores perceberam que a legislação brasileira precisava de adequações quanto a prevenção da corrução, a melhor repressão desse tipo de crime e maior efetividade no repatriamento do dinheiro desviado para fora do país.

Segundo o coordenador da campanha no Espírito Santo, o procurador da República Ercias Rodrigues de Sousa, essas medidas contra a corrupção são projetos de lei que poderiam ser propostas por qualquer parlamentar. Mas, eles optaram pela iniciativa popular.

"Essas medidas não são simpáticas, são mais fortes. Provavelmente, não é difícil imaginar, que essas leis vão ser para endurecer crimes nos quais é possível que algum parlamentar esteja respondendo ou possa a vir responder no STF. Por isso o respaldo popular é importantíssimo. Temos o exemplo da 'Ficha Limpa' que só passou porque foi iniciativa popular. Ela jamais passaria se fosse iniciativa, digamos, comum. Ela estaria engavetada, andando a passos muito lento. Por isso, estamos propondo a iniciativa popular", disse.

Propostas

Entre as proposições está o aumento da pena para corrupção de dois anos para dez anos; retirada de alguns recursos protelatórios, que fazem o processo ficar sem terminar; mexer no sistema de nulidades processuais; e criação de crimes como o de enriquecimento ilícito; crime de caixa dois em partidos políticos e campanhas eleitorais.

A Constituição Federal, explicou o procurador, diz que para que um Projeto de Lei seja de iniciativa popular, essa propositura deve ser feita por pelo menos 1% do eleitorado do país, distribuídos em não menos que cinco estados, com não menos de 0,3% em cada estado. No Brasil, 1% do eleitorado significa 1,5 milhões de pessoas. As assinaturas vão chegar ao Congresso Nacional junto com as proposições e pode assinar o documento quem possuir título de eleitor, diz o procurador.

"Precisamos que as pessoas entendam que essa campanha diz respeito a um problema que aflige a todos. É a educação que não funciona bem, a saúde que não funciona bem, é o saneamento básico que não chega, a segurança pública que não atende. Isso é recurso público que poderia ser alocado nesses itens essenciais de cidadania e são desviados para corrupção e fazem falta no nosso dia a dia", ponderou.

Edmar Camata, da ONG Transparência Capixaba, ressaltou a importância da iniciativa. "Ela surge em um cenário muito interessante, em que o político é eleito com recursos milionários de empresas que estão fazendo nada mais que um investimento, que vai ter um retorno fácil e, até onde estamos vendo, garantido. É justamento para mudar esse cenário que as 10 medidas vem em várias áreas. E o Espírito Santo está dando exemplo com as assinaturas. Quando foi feita a proposta da Lei Ficha Limpa, para tirar do ambiente político aquelas pessoas condenadas que se aproveitavam da política para ter o foro privilegiado, fomos o segundo Estado que mais colaboramos com a assinatura", observou.

A ONG Transparência Internacional já apontou que o Brasil é um país notoriamente corrupto. Aparecemos em 69º em um ranking com 174 países. Em uma medição de zero a dez, o Brasil possui índice 42. O país considerado o menos corrupto atualmente é a Dimarca com índice 92. E os mais corruptos são Coreia do Norte e Somália, com índice 8. A Organização das Nações Unidades (ONU) afirmou, segundo Ercias Rodrigues de Souza, que o Brasil perde com a corrupção R$ 200 bilhões por ano.

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