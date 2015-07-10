Proposta de iniciativa popular visa a redução do salário dos deputados estaduais

Uma proposta de iniciativa popular pretende reduzir os salários dos deputados estaduais do Espírito Santo. Para isso, o advogado e contador Marco Antônio Paladini iniciou a coleta de assinaturas nesta semana para protocolar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) na Assembleia Legislativa. Pela Constituição Estadual, qualquer cidadão pode protocolar projetos desde que tenha assinaturas de 1% do eleitorado do Estado, o que equivale a 26,6 mil pessoas.

Atualmente, os deputados estaduais possuem R$ 25.322 de vencimentos e podem receber até 75% do salário dos deputados federais, que hoje é de R$ 33.733. Segundo o idealizador da proposta, a intenção é alterar o artigo 49 da Constituição Estadual e estipular que o salário do deputado estadual seja de 50% do de deputado federal, o que reduziria os atuais salários para R$ 16.866.

Para Marco Antônio Paladini, os deputados recebem um salário fora da realidade da sociedade. “Os deputados recebem um salário muito acima dos padrões da sociedade. A ideia é antiga e a gente espera conseguir reduzir esses gastos. Isso também pode gerar um efeito cascata para que o salário dos vereadores também sejam reduzidos”, disse.

Com a redução proposta, haveria uma economia de R$ 3 milhões por ano e de R$ 12 milhões numa legislatura de quatro anos. Segundo o economista Paulo Cezar Ribeiro Silva, o valor gerado pela economia daria para contratar 164 professores na rede pública estadual e construir 160 moradias populares.

Iniciativa popular

A proposta de iniciativa popular é rara no Estado. Desde 1988, com a nova Constituição Federal, apenas dois projetos oriundos da população foram protocolados na Assembleia Legislativa do Estado. O último deles foi há 11 anos.

O presidente da Assembleia Legislativa, Theodorico Ferraço (DEM), disse que os salários dos deputados são justos e que as propostas já apresentadas pelos deputados representam a população.

“Eu não quero dar opinião sobre projetos que não foram discutidos ainda. Quando for protocolado, será discutido com toda a decência. Todo o projeto de iniciativa popular é bem-vindo, mas os projetos dos deputados já representam a população. Foram eleitos e representam o sentimento da população.