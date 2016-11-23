Propaganda enganosa é uma das armadilhas na Black Friday, alerta Procon

Para quem gosta de comprar com descontos, novembro é o mês ideal para isso. Nesta sexta-feira (25), milhares de lojas físicas e virtuais vão colocar à venda uma infinidade de produtos com preços promocionais. O evento, tradicional e importado dos Estados Unidos, é chamado de Black Friday, ou, em português: sexta-feira negra. O problema é que com tantas promoções, algumas podem ser enganosas. Por isso, o consumidor precisa estar sempre atento.

O gerente de atendimento do Procon Estadual, André Marques, explica que o portal do próprio órgão na internet pode ser usado como ferramenta consultiva pelos consumidores para conferir a idoneidade dos sites que oferecem qualquer tipo de produto.

Your browser does not support the audio element. Propagada enganosa é uma das armadilhas na Black Friday, alerta Procon

“Hoje é muito comum criar um site para cometimento de fraudes, principalmente em períodos promocionais como esse. Existe uma listagem de portais que devem ser evitados e podem ser usados pelos consumidores como instrumento importante para evitar as fraudes”, recomendou.

Por mais simples que pareça, outra dica do gerente do Procon é que os consumidores não fechem negócios se perceberem que os descontos são muito elevados, deixando o produto com valores bem abaixo do que é comercializado normalmente. Além disso, algumas empresas também podem usar anúncios de ofertas que não passam de artifícios para vender mais, por isso, é importante que quem vai comprar pesquise bem antes de levar a mercadoria para casa.

“Nas compras feitas pela internet é preciso exigir as notas fiscais eletrônicas, ou físicas em caso das feitas pessoalmente. Ficar atento as formas de pagamento e prazos de entrega, as vezes a empresa indica que o procedimento ocorrerá em determinado número de dias úteis e não corridos. Nunca fazer o pagamento através de contas em nome de pessoa física, na maioria das vezes são situações de fraudes”, alerta.