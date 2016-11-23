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Propaganda enganosa é uma das armadilhas na Black Friday, alerta Procon

"É muito comum criar um site para cometimento de fraudes, principalmente em períodos promocionais como esse", reforça gerente do órgão

Publicado em 23 de Novembro de 2016 às 10:47

Publicado em 

23 nov 2016 às 10:47
Para quem gosta de comprar com descontos, novembro é o mês ideal para isso. Nesta sexta-feira (25), milhares de lojas físicas e virtuais vão colocar à venda uma infinidade de produtos com preços promocionais. O evento, tradicional e importado dos Estados Unidos, é chamado de Black Friday, ou, em português: sexta-feira negra. O problema é que com tantas promoções, algumas podem ser enganosas. Por isso, o consumidor precisa estar sempre atento.
O gerente de atendimento do Procon Estadual, André Marques, explica que o portal do próprio órgão na internet pode ser usado como ferramenta consultiva pelos consumidores para conferir a idoneidade dos sites que oferecem qualquer tipo de produto.
Propagada enganosa é uma das armadilhas na Black Friday, alerta Procon
“Hoje é muito comum criar um site para cometimento de fraudes, principalmente em períodos promocionais como esse. Existe uma listagem de portais que devem ser evitados e podem ser usados pelos consumidores como instrumento importante para evitar as fraudes”, recomendou.
Por mais simples que pareça, outra dica do gerente do Procon é que os consumidores não fechem negócios se perceberem que os descontos são muito elevados, deixando o produto com valores bem abaixo do que é comercializado normalmente. Além disso, algumas empresas também podem usar anúncios de ofertas que não passam de artifícios para vender mais, por isso, é importante que quem vai comprar pesquise bem antes de levar a mercadoria para casa.
“Nas compras feitas pela internet é preciso exigir as notas fiscais eletrônicas, ou físicas em caso das feitas pessoalmente. Ficar atento as formas de pagamento e prazos de entrega, as vezes a empresa indica que o procedimento ocorrerá em determinado número de dias úteis e não corridos. Nunca fazer o pagamento através de contas em nome de pessoa física, na maioria das vezes são situações de fraudes”, alerta.
Nas comprar pela Internet, Para garantir a entrega correta do produto desejado dentro do prazo e pelo valor anunciado, outra dica é que o consumidor faça um print das telas – que aparecem ao longo da compra – e salve todas, para evitar possíveis problemas.

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