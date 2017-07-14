Pronto-socorro infantil estará no HPM ainda este mês, diz secretaria

A transferência do pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória para o Hospital da Polícia Militar (HPM) está atrasada. Em entrevista para a TV Gazeta, o secretário estadual de Saúde havia dito que a mudança seria feita ainda na primeira quinzena de julho. A Secretaria de Saúde garante que a transferência será concluída ainda neste mês de julho e explica que o atraso de deve às obras em outro hospital, o Dório Silva na Serra.

Segundo o subsecretário estadual de Saúde, Fabiano Marily, antes de levar o pronto-socorro do Hospital Infantil para o HPM, o Estado precisou levar 89 leitos da enfermaria do Hospital da Polícia Militar para o Dório Silva, onde foi preciso fazer reformas para comportar os novos leitos.

Ainda de acordo com o subsecretário, a expectativa é que o pronto-socorro infantil seja transferido neste mês. “A nossa previsão é que ainda no mês de julho nós possamos concretizar a adequação das enfermarias e, efetivamente, fazer a transferência dos leitos do pronto-socorro para o HPM”, disse.

Enquanto a mudança não é feita, as crianças que precisam de atendimento no Hospital Infantil, em Santa Lúcia, e os familiares continuam passando dificuldades. A dona de casa Márcia Lima de Souza, de 46 anos, foi acompanhar a nora e o neto de apenas dois anos no Hospital Infantil. A família chegou às 6h30 ao pronto-socorro, mas o atendimento só foi realizado depois do meio-dia.

Márcia contou que havia muitas crianças no local e fez críticas à demora no atendimento. “Isso é um absurdo. Principalmente porque ele e outras crianças chegaram aqui mal. Quer dizer, era para ser atendido logo, tinha que ser medicado com rapidez. Meio-dia foi quando ele foi atendido. Agora, ele está lá dentro tomando soro”, contou.