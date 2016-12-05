O pronto socorro do Novo São Lucas atendeu, em média, 44% da demanda da antiga unidade, anexa ao HPM, nos últimos três dias. Foram 110 atendimentos por dia desde a reabertura, na última quinta-feira (30), sendo que o normal era de 250 por dia, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

Foram mais de 300 atendimentos nos últimos três dias, sendo 60% casos de urgência e emergência. A nova unidade espera receber em média 150 pacientes diariamente. O hospital é especializado em traumas causados por acidentes.

Há algumas reclamações de pessoas ouvidas pela reportagem do tempo de espera, que ainda estaria alto. O diretor técnico do novo São Lucas, Altemar Paigel, no entanto, explica que existem prioridades e que 40% dos casos não são de emergência. Devido a isso a espera acaba sendo maior.

Your browser does not support the audio element. Pronto socorro do novo São Lucas atende menos da metade da demanda da antiga unidade

“É um pronto socorro de trauma, então prioridades são para esses pacientes. Outros pacientes esperam mais porque a prioridade são os casos graves”, ressalta.

Existem cinco tipos de prioridades, de emergência, que o atendimento é imediato, e não urgente, em que a espera pode chegar a quatro horas. A orientação nesses casos é a procura de PAs e unidades de saúde.

Boa estrutura

Sobre a estrutura do hospital, o eletricista automotivo Edimilson da Silva, de 36 anos, acredita que a unidade está melhor que a antiga. A mãe dele, Dinalha, está na emergência internada com uma inflação na coluna. “Não tem nem comparação. Lá era sujo e fedia muito. Aqui está bem limpinho e ficou 100%”, disse.