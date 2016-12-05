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Pronto socorro do novo São Lucas atende menos da metade da demanda da antiga unidade

60% dos casos são de urgência e emergência. O hospital é especializado em traumas

Publicado em 05 de Dezembro de 2016 às 12:10

Publicado em 

05 dez 2016 às 12:10
O pronto socorro do Novo São Lucas atendeu, em média, 44% da demanda da antiga unidade, anexa ao HPM, nos últimos três dias. Foram 110 atendimentos por dia desde a reabertura, na última quinta-feira (30), sendo que o normal era de 250 por dia, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
Foram mais de 300 atendimentos nos últimos três dias, sendo 60% casos de urgência e emergência. A nova unidade espera receber em média 150 pacientes diariamente. O hospital é especializado em traumas causados por acidentes.
Há algumas reclamações de pessoas ouvidas pela reportagem do tempo de espera, que ainda estaria alto. O diretor técnico do novo São Lucas, Altemar Paigel, no entanto, explica que existem prioridades e que 40% dos casos não são de emergência. Devido a isso a espera acaba sendo maior. 
Pronto socorro do novo São Lucas atende menos da metade da demanda da antiga unidade
“É um pronto socorro de trauma, então prioridades são para esses pacientes. Outros pacientes esperam mais porque a prioridade são os casos graves”, ressalta.
Existem cinco tipos de prioridades, de emergência, que o atendimento é imediato, e não urgente, em que a espera pode chegar a quatro horas. A orientação nesses casos é a procura de PAs e unidades de saúde.
Boa estrutura
Sobre a estrutura do hospital, o eletricista automotivo Edimilson da Silva, de 36 anos, acredita que a unidade está melhor que a antiga. A mãe dele, Dinalha, está na emergência internada com uma inflação na coluna. “Não tem nem comparação. Lá era sujo e fedia muito. Aqui está bem limpinho e ficou 100%”, disse.
O novo São Lucas ainda deve ganhar outros 59 leitos e um heliponto para transferências de pacientes de emergência do interior do Estado. As obras devem terminar em 2018, segundo o Governo do Estado. O pronto socorro anexo ao HPM ainda funciona como retaguarda e tem atualmente 43 pacientes, de acordo com a Sesa.

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