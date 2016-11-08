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Promotoria da Serra quer desocupação total de escolas no município

Nesta terça-feira (08) mais de 10 unidades ainda estavam ocupadas no município.

Publicado em 08 de Novembro de 2016 às 12:53

Publicado em 

08 nov 2016 às 12:53
A Promotoria de Justiça da Serra recorreu à decisão judicial que acatou apenas parte da ação ajuizada pelo órgão, que pedia a desocupação total das escolas com manifestações de estudantes contrários à PEC 241, que agora tramita no Senado como PEC 55, e limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Nesta terça-feira (08) mais de 10 unidades ainda estavam ocupadas no município.
Promotoria da Serra quer desocupação total de escolas no município
Na decisão proferida nesta segunda-feira (07) pela vara da Fazenda Pública Estadual há determinação de que os jovens permitam a entrada dos funcionários e demais estudantes no prédio para que as aulas sejam retomadas. Não há restrição à ocupação, desde que os alunos não atrapalhassem o andamento do calendário escolar.
Apesar de a medida já estar valendo, a promotoria responsável pela ação entende que para a fluidez das aulas e disciplina dentro das instituições é necessário que o prédio seja totalmente liberado pelos manifestantes. No texto, há indicação de que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) deve acompanhar e garantir a retomada das atividades pedagógicas, sob pena de R$ 5 mil diários pelo descumprimento.
Desocupação
Nesta terça-feira (08) a escola Zumbi dos Palmares, em cidade Continental, foi desocupada e os alunos puderam assistir as aulas regulares. Já na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, também na Serra, os alunos permanecem em protesto na instituição, mas não atrapalham o andamento das atividades escolares. A Sedu foi procurada para falar sobre o caso, mas não se posicionou sobre o assunto.

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