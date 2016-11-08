A Promotoria de Justiça da Serra recorreu à decisão judicial que acatou apenas parte da ação ajuizada pelo órgão, que pedia a desocupação total das escolas com manifestações de estudantes contrários à PEC 241, que agora tramita no Senado como PEC 55, e limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Nesta terça-feira (08) mais de 10 unidades ainda estavam ocupadas no município.

Your browser does not support the audio element. Promotoria da Serra quer desocupação total de escolas no município

Na decisão proferida nesta segunda-feira (07) pela vara da Fazenda Pública Estadual há determinação de que os jovens permitam a entrada dos funcionários e demais estudantes no prédio para que as aulas sejam retomadas. Não há restrição à ocupação, desde que os alunos não atrapalhassem o andamento do calendário escolar.

Apesar de a medida já estar valendo, a promotoria responsável pela ação entende que para a fluidez das aulas e disciplina dentro das instituições é necessário que o prédio seja totalmente liberado pelos manifestantes. No texto, há indicação de que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) deve acompanhar e garantir a retomada das atividades pedagógicas, sob pena de R$ 5 mil diários pelo descumprimento.

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