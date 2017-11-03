Promessa do boxe, atleta não consegue receber Bolsa do governo

Uma promessa do esporte capixaba precisou deixar o Espírito Santo por falta de apoio. O pugilista Carlos Rocha, 23 anos, é atualmente o terceiro colocado no ranking nacional de boxe na categoria 56 quilos. Mesmo assim, isso não foi suficiente para ele ser enquadrado no programa Bolsa Atleta Capixaba, do governo do Estado. Atualmente, Carlos treina em São Paulo, junto com a Seleção Brasileira de Boxe.

Carlos foi contemplado uma única vez com a bolsa do governo, em 2013. Depois disso, participou de todas as seleções, mas não conseguiu o apoio novamente. Além de ter participado do Pan-Americano de Toronto, em 2015, o pugilista coleciona várias vitórias. “ Fui campeão na Colômbia, fiquei em 3º lugar na Hungria, participei de campeonatos na Europa. Também fiquei em 2º lugar em Porto Rico e 3º lugar no Chile”, contou.

O Bolsa Atleta foi criado no governo Casagrande, em 2011. Mais de 100 atletas de alto rendimento recebiam uma ajuda de custo de até R$1500 para compra de materiais esportivos, pagamentos de profissionais da comissão técnica e viagens para competições nacionais e internacionais.

Em 2016 o programa passou por adequações. Segundo o subsecretário Estadual de Esportes, Fábio Luiz, atualmente o governo oferece bolsas para 79 atletas. Ele destaca que o número de bolsistas precisou ser reduzido por causa da crise financeira. “Cada gestão tem que se organizar de um jeito. Naquela época eles tinham um orçamento para isso. O orçamento era grande e a crise não tinha chegado", disse.

O subsecretário destaca que nesses últimos anos o número de Bolsa Atleta passou de 120 para 79, mas em compensação houve um investimento na estruturação dos locais de treinos. “Nós temos uma academia de alto rendimento que não tem igual no Brasil. E temos um centro de treinamento de alto rendimento”, contou.