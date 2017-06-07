Um projeto de um professor de uma universidade de Vila Velha vai repovoar a parte capixaba do Rio Doce com mais de 1 milhão de peixes nos próximos quatro anos. O objetivo é amenizar os impactos que o rio teve com o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, e reaquecer o turismo da Vila de Regência, incentivando a pesca esportiva na região, na modalidade de pesque e solte.

Your browser does not support the audio element. 4220 - Caique Verli - Projeto vai usar 1 milhão de peixes para repovoar Rio Doce - 1.52s - 07-06-17

Segundo o professor da UVV Levy Gomes, líder da pesquisa, serão colocados no rio 100 mil robalos e 1 milhão de larvas de curimata e lambari.

"Nós vamos capturar os reprodutores no Rio Doce. Levar para uma estação de piscicultura, reproduzir esses peixes, gerar as formas jovens, fazer uma análise genética. Estando tudo ok, vamos soltar no Rio Doce. Os pais desses peixes são do Rio Doce mesmo", explica o professor.

Uma outra ação do grupo de pesquisa será a capacitação gratuita de pescadores de Regência para conduzir os barcos usados na pesca esportiva. Para o professor, o pescador esportivo, alvo da atividade, no geral, é um turista com renda elevada que pode dar um "boom" na economia local.

"Primeiro, nós vamos propor uma atividade alternativa ao pescador, mas sem mudar a essência. Ele vai continuar pescando, vai continuar indo para água. Ele só vai mudar a forma como ele vai lidar com o peixe. Vamos também oferecer uma nova fonte de renda para uma população que está muito carente", comenta.