Projeto Tamar vai ganhar novo tanque para tartarugas na Praça do Papa

O Projeto Tamar vai ganhar um novo tanque para exibição das tartarugas na Praça do Papa, em Vitória. A expectativa é que até março de 2016 o espaço seja inaugurado e já possa receber os animais responsáveis por atrair cerca de 6 mil visitantes por mês ao projeto ambiental. O aquário terá 82 metros quadrados, com capacidade para 100 mil litros de água e poderá abrigar até 5 tartarugas. O espaço é resultado de uma parceria entre a prefeitura de Vitória e uma empresa de siderurgia da capital.

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O coordenador do Projeto Tamar em Vitória, Paulo Rodrigues, comemorou a construção do novo tanque. Para ele, o espaço poderá atrair ainda mais pessoas e colaborar para ampliar a consciência ambiental dos visitantes. Paulo Rodrigues destaca que as tartarugas do Projeto Tamar são responsáveis por proteger muitos outros animais que estão na natureza.

“A gente diz que essas tartarugas que estão aqui em exibição têm um papel importante, apesar de estar em um tanque. Elas são embaixadoras de cada espécie. Com uma tartaruga aqui no Tamar, a gente protege milhões que estão no ambiente”, contou o coordenador à Rádio CBN.

A intenção do Projeto Tamar é inaugurar o aquário em março de 2016. O tanque será construído em uma área rochosa e, a princípio, receberá apenas tartarugas. No entanto, de acordo com Paulo Rodrigues, animais como tubarões e arraias também poderão ser acrescentados ao viveiro marítimo.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, considera que a ação vai colaborar para aumentar a consciência dos visitantes a respeito da proteção ambiental.

“É um caminho. Nós precisamos evoluir muito ainda na proteção ambiental. O capixaba, os brasileiros e os visitantes de outros países têm tudo a ganhar com isso. Nós temos que trabalhar por um futuro ambientalmente sustentável”, disse o secretário à Rádio CBN

Entre os visitantes que foram ao centro de visitação do Projeto Tamar na Praça do Papa neste domingo (01), estava a servidora pública Maria Alice Petri, de 32 anos, que levou o marido e o filho Heitor, de 2 anos. Ela acredita que o projeto é muito importante para a população aprender um pouco sobre educação ambiental.

“A gente acha importante essa parte de conscientização ambiental, principalmente para as crianças porque eles já crescem com essa visão e, com certeza, vão ser adultos com uma maior consciência ambiental”, considera a servidora pública.