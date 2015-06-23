Projeto retira 80 vagas do estacionamento rotativo para criar ciclovia na Praia do Canto

A Prefeitura de Vitória pretende retirar cerca de 80 vagas do estacionamento rotativo na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, para implantação da ciclovia no local. A ideia é criar mais uma faixa de rolamento ao longo dessas vagas, no sentido Santa Lúcia – entre a Ponte Ayrton Senna e o cruzamento com a Reta da Penha. A proposta foi apresentada aos moradores da região em audiência pública, na noite desta segunda-feira (22).A faixa da esquerda existente hoje para a passagem de veículos nesse sentido, servirá para a passagem de bicicletas – sendo mão e contramão – que ficará rente ao canteiro central. A ciclovia terá 2,5 m. Com isso, as árvores existentes no local serão preservadas. Por enquanto, essa proposta ainda não obteve aprovação da comunidade. Algo em torno de 100 representantes participaram da audiência. Quem mora na localidade defende a permanência das árvores ao longo do canteiro central da avenida, na Praia do Canto, de acordo com o presidente da associação, Hélio Corrêa.

Your browser does not support the audio element. Projeto retira 80 vagas de estacionamento rotativo para criar ciclovia na Praia do Canto

"Inicialmente, o projeto falava, citava ou deu margem a uma discussão sobre a retirada das árvores, por isso a polêmica foi levantada. Duas coisas com relação a isso foi consenso: a não retirada das árvores e a maioria da população é favorável a ciclovia. Quando falamos em não retirada das árvores, fala-se claramente em o projeto não alterar e não comprometer nenhuma das árvores, tanto o caule quanto o seu enraizamento. Nós não aprovamos o projeto apresentado ontem (terça) porque ficou faltando algumas questões técnicas", disse à Rádio CBN Vitória.

Restante de avenida sem alteraçõesJá no trecho da Avenida Rio Branco no bairro de Santa Lúcia, do cruzamento com a Reta da Penha até o cruzamento com a Avenida Leitão da Silva, a via não sofre alterações. A ciclovia será colocada onde fica o canteiro central, que não possui árvores, apenas plantas ornamentais. A via exclusiva para ciclistas nesse trecho também terá 2,5 metros e terá proteção de gradil.

Com isso, a Prefeitura de Vitória, por meio da secretaria de Desenvolvimento da Cidade, deu um prazo de 30 dias para que os moradores e comerciantes dos dois bairros envolvidos, além do vizinho Barro Vermelho, entrem em contato com a associação e façam sugestões de melhorias na proposta apresentada. Todas as ideias serão elencadas em um ofício ao término do prazo e serão analisados por uma equipe técnica, segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro. Após o prazo, o próximo etapa é a contratação dos projetos executivos.

"É um processo de gestão compartilhada que a gente já está acostumado a tratar, que é justamente ouvir as pessoas. Trata-se de uma oportunidade de enxergar ideias boas e acrescentar aos projetos que serão contratados. Ontem foi falado dos paraciclos, da sinalização que se pretende, educação de trânsito e outros assuntos. Tudo isso vem ao encontro desse projeto bom que queremos para humanizar a região", informou.Três propostas foram apresentadas pela secretaria, mas apenas uma se mostrou viável: a que extingue as quase 80 vagas de estacionamento rotativo no trecho da Praia do Canto para a implementação da via para ciclistas.Expansão do estacionamento Lenise Loureiro afirma que a retirada das vagas do rotativo não causa impacto no trânsito da região. Isso porque haverá uma ampliação do sistema de estacionamento rotativo na Praia do Canto.