A aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto que regulamenta o funcionamento dos aplicativos de transporte no Brasil tem dividido a opinião no Espírito Santo.
A proposta do deputado e relator da matéria, Daniel Coelho (PSDB-PE), retirou do texto as exigências de circulação com placa vermelha, usada em veículos que fazem transporte remunerado como os táxis, e de autorização prévia.
Projeto que regulamenta aplicativo de transporte divide opiniões
O projeto definiu que cabe às prefeituras regulamentarem o serviço, podendo definir regras como limitar o número de carros e exigir certidão de antecedentes criminais para os motoristas. O primeiro relator da matéria na Câmara colocou as regras mais rígidas, mas o Senado fez alterações e a proposta precisou voltar para análise dos deputados.
As mudanças foram comemoradas pelo motoristas de aplicativos, mas criticadas pelos taxistas. O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, Luiz Fernando Muller diz que, se não fosse retirada a obrigatoriedade da placa vermelha, o projeto inviabilizaria o transporte alternativo.
"Essa obrigatoriedade da placa vermelha e a obrigatoriedade de cadastro pela prefeitura inviabilizariam o transporte. Porque isso poderia virar um cartel, que não é o objetivo da mobilidade urbana. O objetivo é transportar os passageiros de modo com que eles querem e da forma que eles querem", defende Muller.
Mas nem todo mundo ficou feliz com essas regras mais flexíveis que o projeto original, proposto pelo deputado Carlos Zaratini (PT-SP). O taxista Rodnei de Oliveira diz que as exigências deveriam ser as mesmas para os condutores de táxis e motoristas de aplicativos.
"Se eles tivessem com as mesmas exigências, pagando os mesmos impostos, a gente conseguiria trabalhar com os mesmos preços deles", reclama.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, representantes das prefeituras da Grande Vitória falaram sobre a regulamentação aprovada na Câmara.
O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Junior, disse que nas próximas semanas será publicado um decreto para regulamentar as regras de tecnologia de transporte em Vila Velha. Oberacy destacou que o decreto já teve o aval da procuradoria do município e atende todos os requisitos da regulamentação nacional.
A secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, informou que o município vai fazer a regulamentação. Já o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, Juninho (PPS), garantiu que o município vai cumprir a lei, mas vai trabalhar para regulamentar os aplicativos sem prejudicar o trabalho dos taxitas.
Em Vitória, o secretario municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Tyago Hoffmann, afirmou que nada muda na cidade porque já existe uma lei municipal que regulamenta o serviço de aplicativos de transporte na Capital.