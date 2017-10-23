Projeto que proíbe exposições com teor pornográfico no ES é aprovado

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, na tarde desta segunda-feira (23), o projeto de lei de autoria do deputado estadual Euclério Sampaio (PDT) que proíbe exposições artísticas com conteúdo considerado pornográfico. O único voto contrário à proposta foi do deputado Sérgio Majeski (PSDB).

Quem é contra o projeto afirma que ele pode configurar censura a artistas. Euclério Sampaio negou que a proposta seja uma censura e fez colocações graves a respeito de obras que considera pornográficas. “Essas exposições disseminam a cultura do estupro, da violência e nós não queremos isso. Não é arte, é uma violência contra aquelas pessoas de bem que repudiam essa abominação que alguns dizem que é arte”, disse.

Majeski questionou quem será responsável por classificar o que será considerado pornográfico e lembrou de obras emblemáticas na história da humanidade que poderiam ser censuradas por conter pessoas nuas. Majeski argumenta que o projeto que foi aprovado na Assembleia não seria necessário. “Hoje nós já temos leis que protegem a criança e o adolescente. Então, vamos fazer valer essas leis porque isso vai censurar, em partes, as exposições de arte, de fotografia. Não creio, realmente, que esse projeto devesse ser aprovado aqui.”

Durante a sessão na Assembleia Legislativa, estudantes e professores de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lamentaram a aprovação do projeto e repudiaram a associação de pornografia e de pedofilia com a arte, como ressaltou a chefe do Departamento de Artes Visuais da Ufes, Stela Maris Sanmartim. “O que nós ouvimos aqui no plenário me pareceu ultrajante porque associaram artistas a pedófilos como se a obra incitasse alguma ação criminosa. Não é a arte que traz ou que causa a violência", ponderou.

O professor de Artes Visuais da Ufes, Rafael Pagatini, afirma que não houve diálogo sobre a questão e que não houve abertura para que especialistas da área pudessem opinar. Ela também diz que a medida é oportunista e que “surfa em uma onda” conservadora.