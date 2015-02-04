Projeto que permitia abertura de supermercados é rejeitado em Vitória

Um projeto de lei que tornaria facultativa a abertura dos supermercados aos domingos e feriados em Vitória foi rejeitado pela Câmara de Vereadores, na sessão desta terça-feira (03). Com seis votos contrários e cinco a favor, o projeto de autoria do vereador Zezito Maio (PMDB) vai de encontro ao acordo firmado entre os supermercadistas e os funcionários desde 2009, e que vale para os hipermercados, supermercados, mercearias, autosserviços e hortifrutigranjeiros.

Zezito lamentou a rejeição do projeto, e alegou que o elaborou por um pedido da população. Apesar de não ser proibido legalmente a abertura dos supermercados, ele acredita que com a aprovação da lei de sua autoria algumas empresas poderiam decidir abrir.“Na prática, os grandes supermercados não abrem, mas quando você faculta, você chama as redes de supermercados para competir e abrir. Infelizmente não passou, o sindicato (dos trabalhadores) veio e fez o lobby, e os vereadores que antes tinham concordado depois mudaram de opinião”, disse à Rádio CBN Vitória.O presidente do Sindicato dos Comerciários do Estado, Jackson Andrade, questionou a efetividade do projeto.“Essa matéria é extremamente eleitoreira, porque não teria eficácia nenhuma neste momento. Até porque o acordo coletivo dos empregados desse setor vigora de 1º de novembro a 31 de outubro, há cinco anos isso acontece. É um consenso entre nós todos, empregado e empregador, que não querem mais funcionar aos domingos em função dos altos custos, os empregados precisam descansar melhor, ficar com sua família. Isso já é um consenso entre nós”, opinou.A nível estadual, em 2011 chegou a ser aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que obrigava a reabertura dos supermercados aos domingos em sistema de rodízio, contudo foi vetado pelo governador.