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NÃO FOI APROVADO

Projeto que permitia abertura de supermercados é rejeitado em Vitória

Com seis votos contrários e cinco a favor, o projeto vai de encontro ao acordo firmado entre os supermercadistas e os empregados desde 2009

Publicado em 03 de Fevereiro de 2015 às 22:12

Publicado em 

03 fev 2015 às 22:12
Um projeto de lei que tornaria facultativa a abertura dos supermercados aos domingos e feriados em Vitória foi rejeitado pela Câmara de Vereadores, na sessão desta terça-feira (03). Com seis votos contrários e cinco a favor, o projeto de autoria do vereador Zezito Maio (PMDB) vai de encontro ao acordo firmado entre os supermercadistas e os funcionários desde 2009, e que vale para os hipermercados, supermercados, mercearias, autosserviços e hortifrutigranjeiros.
Segundo o acordo, ao abrir aos domingos, os comércios atacadistas e varejistas tem de pagar uma multa de um salário para cada funcionário por cada domingo trabalhado. Desse montante, 70% ficam com o empregado e 30% são destinados ao sindicato.
Votaram a favor do projeto de Zezito os vereadores Luiz Emanuel (PSDB), Wanderson Marinho (PRP), Fabrício Gandini (PPS) e o próprio autor da lei. Contrários, ficaram Luisinho Coutinho (SDD), Neuzinha de Oliveira (Solidariedade), Marcelão (PT), Namy Chequer (PCdoB), Reinaldo Bolão (PT) e Vinícius Simões (PPS).
- Projeto que permitia abertura de supermercados é rejeitado em Vitória - CBNGAZ - 2.48s - 04-02-15.mp3
Zezito lamentou a rejeição do projeto, e alegou que o elaborou por um pedido da população. Apesar de não ser proibido legalmente a abertura dos supermercados, ele acredita que com a aprovação da lei de sua autoria algumas empresas poderiam decidir abrir.“Na prática, os grandes supermercados não abrem, mas quando você faculta, você chama as redes de supermercados para competir e abrir. Infelizmente não passou, o sindicato (dos trabalhadores) veio e fez o lobby, e os vereadores que antes tinham concordado depois mudaram de opinião”, disse à Rádio CBN Vitória.O presidente do Sindicato dos Comerciários do Estado, Jackson Andrade, questionou a efetividade do projeto.“Essa matéria é extremamente eleitoreira, porque não teria eficácia nenhuma neste momento. Até porque o acordo coletivo dos empregados desse setor vigora de 1º de novembro a 31 de outubro, há cinco anos isso acontece. É um consenso entre nós todos, empregado e empregador, que não querem mais funcionar aos domingos em função dos altos custos, os empregados precisam descansar melhor, ficar com sua família. Isso já é um consenso entre nós”, opinou.A nível estadual, em 2011 chegou a ser aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que obrigava a reabertura dos supermercados aos domingos em sistema de rodízio, contudo foi vetado pelo governador.

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