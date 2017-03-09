Projeto que muda promoções na PM vai fazer história, diz Hartung

O governador Paulo Hartung afirmou na tarde desta quarta-feira (8) que o projeto de lei que muda o sistema de promoções na Polícia Militar vai "ajudar a fazer história" no Espírito Santo. A aprovação ocorreu após a greve da PM que durou mais de 20 dias no Estado.

"Projeto inovador, que muda uma lei que nasceu antes do governador. Antes de eu nascer, ela nasceu, a lei que tratava da promoção dos oficiais. E a Assembleia com 20 votos, com o presidente não precisando votar, aprovou a matéria que vai nos ajudar a fazer história", declarou.

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A declaração de Hartung foi dada durante cerimônia que homenageou o general de brigado do Exército, Adilson Carlos Katibe, que comandou uma força-tarefa federal no Estado durante a greve da PM. Hartung disse ainda que a crise na segurança do Estado foi causada por "interesses políticos locais e nacionais mesquinhos", que ceifaram vidas e promoveram prejuízos.

O governador ainda chamou de terrorismo digital a onda de boatarias que se espalhou na internet, levando pânico aos moradores capixabas, e pediu uma investigação e punição rápida para os responsáveis pelos boatos.

"A internet permite que 80% das mensagens direcionadas ao capixaba venham de fora do Espírito Santo Permite que interesse políticos mesquinhos locais, pequenos locais, misturados com interesses políticos nacionais coloque em risco a segurança, ceife vidas, promovam prejuízos", disse o peemedebista.