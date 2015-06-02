Projeto que divide pagamento de ICMS e IPVA atrasados é aprovado na Assembleia

Os contribuintes que estão com os impostos atrasados, até o período do fim de 2014, poderão dividir o débito com o poder público em até 120 parcelas mensais, e reduzir até 95% das multas e dos juros. É o que estabelece o projeto de lei aprovado na tarde desta segunda-feira (1º) na Assembleia Legislativa, de autoria do Executivo Estadual, criando o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis).Ele engloba os débitos fiscais relativos aos impostos sobre Circulação de Mercadorias (ICM), Mercadorias e Serviços (ICMS), sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e outros decorrentes de órgãos da administração direta e indireta estadual. A dívida poderá englobar o imposto devido, a multa, a atualização monetária, os juros e os acréscimos previstos na legislação.

Your browser does not support the audio element. Projeto que divide pagamentos de ICMS e IPVA atrasados é aprovado na Assembleia

Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do período entre 2011 e 2014, 4.253 contribuintes estão em dívida ativa com o Estado. O valor correspondente aos devedores é de R$ 4 bilhões, incluindo juros, multas e correção monetária. Com votação simbólica, a criação do novo Refis foi aprovado sem nenhum voto contrário.

Contudo, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) se posicionou contra o programa. “É um incentivo à sonegação para não pagar o tributo. Isso é para poder com o tempo em que vai rolar o processo, até o Refis, ter condições de usar esse capital de giro dentro da sua atividade, sendo que o imposto não é dele, o imposto já é pago pela população. Ele (o contribuinte) apenas está como depositário fiel, e acaba sendo depositário infiel desse valor, e o Estado, no meu entender, premia quem paga atrasado e quem sonega”, disse à Rádio CBN Vitória.