Projeto que divide pagamento de ICMS e IPVA atrasados é aprovado na Assembleia

Os contribuintes que estão com os impostos atrasados, até o período do fim de 2014, poderão dividir o débito com o poder público em até 120 parcelas mensais, e reduzir até 95% das multas e dos juros. É o que estabelece o projeto de lei aprovado na tarde desta segunda-feira (1º) na Assembleia Legislativa, de autoria do Executivo Estadual, criando o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis).Ele engloba os débitos fiscais relativos aos impostos sobre Circulação de Mercadorias (ICM), Mercadorias e Serviços (ICMS), sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e outros decorrentes de órgãos da administração direta e indireta estadual. A dívida poderá englobar o imposto devido, a multa, a atualização monetária, os juros e os acréscimos previstos na legislação.
Projeto que divide pagamentos de ICMS e IPVA atrasados é aprovado na Assembleia
Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do período entre 2011 e 2014, 4.253 contribuintes estão em dívida ativa com o Estado. O valor correspondente aos devedores é de R$ 4 bilhões, incluindo juros, multas e correção monetária. Com votação simbólica, a criação do novo Refis foi aprovado sem nenhum voto contrário.
Contudo, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) se posicionou contra o programa. “É um incentivo à sonegação para não pagar o tributo. Isso é para poder com o tempo em que vai rolar o processo, até o Refis, ter condições de usar esse capital de giro dentro da sua atividade, sendo que o imposto não é dele, o imposto já é pago pela população. Ele (o contribuinte) apenas está como depositário fiel, e acaba sendo depositário infiel desse valor, e o Estado, no meu entender, premia quem paga atrasado e quem sonega”, disse à Rádio CBN Vitória.
Já o líder do governo, Gildevan Fernandes (PV), defende que esse mecanismo é necessário para diminuir o ativo do Executivo. “Esse projeto é muito importante principalmente nesse momento que nós estamos verificando queda de receita no Estado. Isso tem afetado os projetos do governo, tem exigido diversas medidas, às vezes amargas, para promover os ajustes e também por temos municípios que estão praticamente ingovernáveis”. A proposta agora segue para a sanção do governador Paulo Hartung (PMDB).