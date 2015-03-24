Projeto que desautoriza apreensão de veículo por débito de IPVA esquenta sessão na Assembleia Legislativa

Para o motorista sem comprovação de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) evitar que o automóvel seja guinchado, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proibiria a retenção ou apreensão do veículo por este motivo. Esse projeto gerou discussão entre os deputados, durante o parecer da Comissão de Justiça, na tarde desta segunda-feira (23). Durante a sessão, um dos parlamentares disse que essa apreensão por débito de IPVA seria o mesmo que expulsar o contribuinte de sua casa por falta de pagamento do IPTU.O relator do projeto na Comissão de Justiça, Rodrigo Coelho (PT), pediu que a matéria saísse de pauta por duas sessões, para que reunisse mais argumentos técnicos. Já o líder do Governo, Gildevan Fernandes (PV) argumentou que era necessário analisar o impacto financeiro ao Estado e municípios.Contudo, a Mesa Diretora, que é autora do projeto, negou o pedido de Rodrigo Coelho. Dessa forma, o petista relatou o projeto pela constitucionalidade, com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para uma lei do Estado do Amapá, em 2004.

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Euclério quer outra CPI

Durante o debate, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), que é um dos autores do projeto, acusou a existência de uma “máfia dos guinchos”. Já Euclério Sampaio (PDT) afirmou que nesta semana será criada a CPI do Guincho e do Estacionamento. Após a aprovação na Comissão de Justiça, o projeto seguiu para a comissão de Cidadania, e o presidente José Carlos Nunes (PT) pediu vistas.

O deputado Gildevan Fernandes afirmou que o governo não é contrário à matéria, mas ela precisa de ajustes. O principal temor do governo seria o aumento da inadimplência no pagamento do IPVA. “A matéria continua em debate, pois na Comissão de Cidadania já houve o pedido de vistas. E esse pedido nasceu do debate do próprio Ferraço, que admitiu que a matéria carece de emendas”, afirmou.

Deputado compara IPVA com IPTU

Theodorico Ferraço (DEM), que também é um dos autores, defendeu o projeto. “É necessário que essas pessoas tenham um prazo para pagar o imposto, porque o Estado tem que recolher os seus impostos. Poderiam dar um prazo de 15 dias para recolher, por exemplo, é um direito constitucional, é um direito legal. Melhor isso, do que apreender e entregar ao guincho para levar o carro e ficar no (TIRAR A PAUSA) depósito, que vai ter que pagar a viagem do guincho, multa e etc. Aí o Estado não recebe nunca”, justificou.