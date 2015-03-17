Projeto que alterava horário de sessão na Assembleia Legislativa é rejeitado

O projeto de lei que alteraria o início da sessão ordinária da Assembleia Legislativa às segundas-feiras para as 18 horas foi rejeitado, na votação em plenário durante a tarde desta segunda-feira (16). Atualmente, a sessão se inicia às 15 horas. A iniciativa recebeu 23 votos contra e 5 favoráveis, além de ter recebido o parecer pela rejeição na reunião do Colégio de Líderes, realizada mais cedo.Autor do projeto, o deputado Doutor Hércules (PMDB) alega que pretendia que com a mudança, uma parcela maior da população pudesse acompanhar as sessões e fiscalizar os deputados que elegeram.“A minha intenção era só essa, de que nós pudéssemos realmente chamar a Assembleia de 'Casa do Povo'. Fazendo com que o cidadão pudesse vir aqui depois das 18 horas, ou pudesse assistir a sessão na televisão em casa. Fico triste, mas a democracia é assim”, disse à Rádio CBN Vitória.O presidente Theodorico Ferraço (DEM) afirmou que essa alteração seria inoportuna no momento, pois poderia inclusive aumentar os gastos. Já o deputado Bruno Lamas (PSB) tem defendido uma outra proposta regimental, em que pede que sejam realizadas sessões ordinárias também às quintas e sextas-feiras, pois considera que nas três sessões semanais não há tempo suficiente para todas as deliberações e debates.