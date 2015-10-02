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Projeto que ajuda na convivência de moradores em condomínio de Guarapari é finalista em prêmio nacional

O projeto oferece apoio psicológico e social. Para essa ambientação, o Governo Federal custeia o atendimento por seis meses, porém, o município percebeu que esse tempo era pouco

Publicado em 01 de Outubro de 2015 às 23:02

Publicado em 

01 out 2015 às 23:02
No ano passado 192 famílias carentes de Guarapari foram contempladas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Mas, com o realização do sonho da casa própria, chegaram novidades antes desconhecidas para os mil moradores do condomínio Viver um Sonho Lindo, no bairro Camurugi. Morar em um condomínio, com direitos e deveres, requer uma adaptação e um projeto da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) de Guarapari está ajudando os moradores nesta nova experiência.
As moradias são destinadas para famílias com renda mensal conjunta de até R$ 1.600 e a prestação corresponde a 5% da renda declarada, ou seja, o valor não passa de R$80 por mês. Para ambientação do moradores, o Governo Federal custeia um trabalho técnico social por seis meses, porém, o município percebeu que esse tempo era pouco para ter sucesso e estendeu o acompanhamento por dois anos, utilizando recursos próprios.
O projeto consiste em oferecer apoio psicológico e social para os moradores. As crianças do condomínio e da vizinhança participam de oficinas de teatro e aulas de futebol, vôlei, basquete e capoeira. A equipe, composta por um coordenador, uma psicológica e uma assistente social, atua em uma sala do condomínio de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
O universitário Áquila Augusto, 24 anos, sempre morou em casa, agora, em um apartamento, ele conta que está aprendendo a viver novamente. Ele diz que teve que aprender a ouvir música num volume mais baixo e faz de tudo para não incomodar o vizinho de corredor.
“Hoje dividindo a parede com outro morador é complicado estar fazendo certas coisas. Não ficamos limitados de viver, mas temos que respeitar um ao outro. É preciso ter o limite próprio para você viver bem e o seu vizinho também, para todos terem uma convivência bacana”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
A dona de casa Sandra Souza diz que para ela, que sempre morou em casa, tudo é novo. Ela conta que sem a equipe acompanhando, os moradores estariam perdidos. “Se não fosse essa equipe social não conseguiríamos obter exito. Já é visível que o condomínio vem mudando coisas que eram complicadas no início. Tenho certeza que com essa equipe vamos longe”, disse.
Prêmio nacional
O projeto foi tão positivo para os moradores que está entre os 35 finalistas do prêmio Caixa Melhores Práticas. O prêmio é nacional e recebeu duas mil inscrições. A única prática do Espírito Santo que está entre as finalistas é a de Guarapari.
De acordo com a secretária da Setac, Maria Helena Netto, o diferencial deste empreendimento é que a Secretaria de Habitação funciona dentro da Secretaria de Assistência Social, por isso, a preocupação não é só com a entrega da moradia, mas como essas pessoas vão se adaptar a esta nova realidade.
“Trabalhamos a moradia como um espaço de acolhimento, de fortalecimento de vínculos e fortalecimento das famílias que ocupam essa nova casa e essa nova perspectiva de vida”, afirmou à Rádio CBN.
O condomínio do Minha Casa Minha Vida foi construído em uma área de 20 mil metros quadrados doada pela prefeitura. Uma outra área em Santa Mônica já foi doada para o programa. Serão três condomínios com 704 unidades para moradores de Guarapari. O início das obras depende da liberação de verba federal.

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