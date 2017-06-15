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LEGISLATIVO

Projeto prevê corte de ponto de deputado que faltar sessões da Ales

A proposta é acabar com as faltas justificadas de deputados estaduais

Publicado em 15 de Junho de 2017 às 12:39

Publicado em 

15 jun 2017 às 12:39
A Assembleia Legislativa deve apreciar na próxima semana um Projeto de Resolução que pode acabar com as faltas justificadas de deputados estaduais. A proposta prevê que as faltas só poderiam acontecer em caso de o parlamentar estar em missão designada pela Mesa Diretora ou por conta de doença. Caso a proposta seja aprovada, os deputados faltosos teriam o ponto cortado.
Na última quarta-feira (14), foi aprovada a urgência para tramitação do Projeto de Resolução do deputado Doutor Hércules (PMDB), que acabou sendo apensado a uma outra iniciativa com o mesmo teor, de autoria do deputado Sérgio Majeski (PSDB). A proposição ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Assembleia Legislativa.
Projeto prevê corte de ponto de deputado que faltar sessões da Ales
O deputado Doutor Hércules diz que as faltas acabam comprometendo o funcionamento do Legislativo. “Com certeza. Nós temos que ir lá para discutir as matérias, para defender a população, o Poder Legislativo. Nós não podemos ser deputados de nós mesmos. Nós ganhamos um salário altíssimo. Por que nós vamos faltar?”, disse.
Tanto Doutor Hércules quanto Sérgio Majeski dizem que o artifício de faltar sessões e apresentar justificativas posteriores é muito usado. Majeski exemplifica como isso é feito. “Por exemplo, o deputado falta e no outro dia ele apresenta uma justificativa dizendo que esteve em trabalho parlamentar externo, mas ele não tem necessidade nenhuma de provar isso. Hoje, essa justificativa é qualquer coisa”, comentou.
O secretário executivo da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, critica as faltas dos parlamentares às sessões da Assembleia. “Hoje, existe a possibilidade dos parlamentares faltarem às sessões e justificarem e, com isso, não terem o ponto cortado. Não existe uma situação semelhante no dia a dia do cidadão”, criticou.
De acordo com a assessoria do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PMDB), já há um parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade do projeto. Os deputados Doutor Hércules e Sérgio Majeski dizem desconhecer esse parecer.

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