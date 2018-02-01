Internet Banda Larga Crédito: Arquivo - GZ

Em maio do ano passado o Brasil lançou ao espaço o seu primeiro satélite totalmente operado por brasileiros, que tem como um dos principais objetivos ampliar a cobertura da internet banda larga em áreas remotas do país. Em São Mateus, por exemplo, isso acontece nas regiões onde estão as comunidades quilombolas. Enquanto os moradores não têm acesso à internet nos celulares ou computadores, a oferta de serviços básicos, como educação e saúde, também acontece sem o auxílio da rede.

Your browser does not support the audio element. Projeto pretende levar internet banda larga às regiões remotas do ES

É com a promessa de melhorar a cobertura de banda larga em todo o Estado que foi lançado, na tarde desta quinta-feira (01), o programa Internet para Todos. A cerimônia aconteceu no Palácio Anchieta, sede do governo estadual, e contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab.

De acordo com o projeto, os municípios interessados devem indicar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações as localidades sujeitas a receber o atendimento. Para receber toda a estrutura técnica necessária para as conexões, como a instalação de antenas, o município precisa apresentar garantias de infraestrutura básicas.

Posteriormente, com as instalações já realizadas, os municípios poderão receber serviços de empresas de telecomunicação credenciadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Além disso, como as empresas estarão liberadas do pagamentos do Imposto de Sobre Serviços (ISS), a expectativa do ministro Kassab é para que os custos da internet para as áreas mais remotas seja com um valor mais acessível.

As prefeituras, por sua vez, poderão utilizar os serviços para disponibilizar internet banda larga em escolas, hospitais e postos de saúde. Kassab ainda afirmou que o serviço vai estar disponível ainda no primeiro semestre deste ano.

“Eu acredito que os primeiro contratos deverão acontecer talvez ainda no mês de fevereiro. Na pior das hipóteses, na primeira quinzena de março. Assinados os primeiros contratados, é questão de três, quatro ou cinco semanas para que seja formatado o projeto e instalado”, explicou o ministro.