Atestado Médico Crédito: Reprodução

O número de atestados chega a quase um terço dos apresentados no trabalho, segundo estimativa do Fórum das Entidades e Federações. Para evitar as fraudes, um projeto de lei da Assembleia Legislativa pretende obrigar a emissão de atestados digitais, os chamados e-atestados.

Your browser does not support the audio element. Projeto pode tornar obrigatório a emissão de atestados eletrônicos

Pelo projeto, haveria um sistema, uma espécie de central, para onde seriam gerados os atestados pelos médicos. O empregador iria ao profissional e, se comprovada a doença e a necessidade de afastamento do trabalho, o documento seria enviado via e-mail ou mesmo impresso, para a empresa, porém com um código de autenticação.

Na empresa, o departamento de Recursos Humanos (RH) poderia conferir a informação. O que ainda não fica claro no projeto é como o seria o sistema, que pode ser até um site, segundo o autor Hércules Silveira (PMDB). A regulamentação será feita pelo executivo, caso o projeto seja aprovado.

Para Silveira, o número de fraudes em relação a atestado é alto e é necessário que algo seja feito. “Quando o médico dá esse atestado lá no ambulatório ou unidade de saúde, integrado com a rede do Estado ou município, ele vai diminuir essas falcatruas. Se você tem dois funcionários, se você falta, o outro será sobrecarregado”, disse.

O presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Carlos Magno Pretti Dalapicola, concorda com a ideia, mas para ele é necessário mais discussão. Entre os motivos, a abrangência. “Alguns pontos precisam ser melhor discutidos, como a abrangência. Nós sabemos que para o atestado funcionar, todas as empresas precisam estar cadastradas, assim como médicos e clínica. Isso pode gerar um custo, mas com quem ficará?”, questiona.

O presidente também acredita que unidades de saúde no interior ficariam prejudicadas, pois nem todas têm internet disponível. O projeto foi apresentado em plenário, mas ainda é discutido na Comissão de Justiça. A discussão no momento é de se a iniciativa deve ser ou não do Poder Executivo.