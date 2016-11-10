A prefeitura de Vitória deve apresentar novamente um projeto para uma intervenção na Praça do Cauê, que fica entre a Reta da Penha e a Praça do Pedágio. O objetivo é que o acesso às cabines de cobrança da Terceira Ponte se dê de forma direta, sem que o motorista tenha que contornar a praça. Com isso, o espaço seria dividido em duas partes.

A proposta já foi discutida anteriormente com moradores da região. No entanto, os habitantes do local se mostraram contrários à proposta de intervenção durante audiências públicas realizadas em 2013, no início da gestão do prefeito reeleito Luciano Rezende (PPS). Agora, a prefeitura quer retomar a ideia.

Your browser does not support the audio element. Projeto para abertura da praça do Cauê volta a ser discutido em janeiro

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade Lenise Loureiro, a expectativa é que a discussão seja reiniciada em janeiro de 2017.

“Nós vamos dialogar com a cidade em busca da melhor solução. Faremos contagem dos veículos e mostraremos o quanto isso representa na fluidez do trânsito, mas vamos garantir espaços de convivência para a cidade ter as pessoas na rua com qualidade de ambientes urbanos”, afirmou.

A secretária alega que há interesse de moradores da região em voltar a discutir as mudanças na Praça do Cauê, mesmo que as alterações tenham sido rejeitadas em 2013. “Hoje, a percepção que a gente tem é de que há condição de dialogar novamente sobre essa proposta”, disse.