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TRÂNSITO

Projeto para abertura da Praça do Cauê volta a ser discutido em janeiro

O objetivo é que o acesso às cabines de cobrança da Terceira Ponte se dê de forma direta

Publicado em 10 de Novembro de 2016 às 18:36

Publicado em 

10 nov 2016 às 18:36
A prefeitura de Vitória deve apresentar novamente um projeto para uma intervenção na Praça do Cauê, que fica entre a Reta da Penha e a Praça do Pedágio. O objetivo é que o acesso às cabines de cobrança da Terceira Ponte se dê de forma direta, sem que o motorista tenha que contornar a praça. Com isso, o espaço seria dividido em duas partes.
A proposta já foi discutida anteriormente com moradores da região. No entanto, os habitantes do local se mostraram contrários à proposta de intervenção durante audiências públicas realizadas em 2013, no início da gestão do prefeito reeleito Luciano Rezende (PPS). Agora, a prefeitura quer retomar a ideia.
Projeto para abertura da praça do Cauê volta a ser discutido em janeiro
Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade Lenise Loureiro, a expectativa é que a discussão seja reiniciada em janeiro de 2017.
“Nós vamos dialogar com a cidade em busca da melhor solução. Faremos contagem dos veículos e mostraremos o quanto isso representa na fluidez do trânsito, mas vamos garantir espaços de convivência para a cidade ter as pessoas na rua com qualidade de ambientes urbanos”, afirmou.
A secretária alega que há interesse de moradores da região em voltar a discutir as mudanças na Praça do Cauê, mesmo que as alterações tenham sido rejeitadas em 2013. “Hoje, a percepção que a gente tem é de que há condição de dialogar novamente sobre essa proposta”, disse.
De acordo com Lenise Loureiro, o novo projeto que será apresentado pela prefeitura vai manter as quadras poliesportiva e de tênis que existem no local. No entanto, esses equipamentos deverão ser movidos do lugar onde estão instalados. Além disso, a secretária alega que a área de convivência da praça será maior com a intervenção pretendida pela prefeitura.

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