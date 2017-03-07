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Nova Lei

Projeto muda promoções de oficiais da Polícia Militar

Para mudar de patente, será levado em consideração a dedicação, disponibilidade, empenho e antiguidade do profissional. Mudanças não foram provocadas por greve, diz PM

Publicado em 07 de Março de 2017 às 19:41

Publicado em 

07 mar 2017 às 19:41
O critério de promoções de oficiais da Polícia Militar vai passar por modificações. Nesta terça-feira (7), um projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia Legislativa para modificar a lei que existe desde 1956. Com a aprovação, as patentes deixam de ser por critério de antiguidade e passam a ser por mérito. A mudança é a partir do posto de 2º tenente a coronel. A promoção de soldados não terá alteração.
Outra mudança também é com relação a oficiais que respondem a processo. Neste caso, o militar não pode ser promovido, como ocorre atualmente. Para mudar de patente, será levado em consideração a dedicação, disponibilidade, empenho e antiguidade do profissional.
Projeto muda promoções de oficiais da Polícia Militar
De acordo com o comandante geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, as mudanças não foram provocadas pela paralisação da PM, pois, há algum tempo, um estudo sobre a atualização da lei de promoções de oficiais já estava em andamento. “Não há relação. Aproveitamos a oportunidade. Estamos fazendo a reestruturação da Polícia Militar e acelerando algumas providências e esta foi uma delas”, disse.
As promoções serão analisadas por uma comissão dentro da Polícia Militar. “Com o novo projeto de lei, é criado uma comissão formada pelo secretário de segurança, pelo comandante-geral, subcomandante-geral, chefe de estado maior geral e o corregedor, que são as autoridades máximas da Polícia Militar e essa comissão vai analisar critérios de antiguidade, mas também critério profissionais”, afirmou.
A Associação dos Oficiais Militares (Assomes) discorda do projeto apresentado pelo governo do Estado. O presidente da associação, major Rogério Fernandes Lima, destacou que os oficiais não foram ouvidos sobre a mudança. A votação do pedido de regime de urgência do projeto, na Assembleia Legislativa, está prevista para esta quarta-feira (8).

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