Projeto mapeia emissão da carteira de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Desde 2020, existe uma lei que assegura que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tenham um documento de identificação, a chamada CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), para auxiliar na garantia de atenção integral, pronto atendimento e prioridade nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Essa certidão deve ser fornecida pelos municípios, Estados e pela União, mas muitos capixabas ainda não têm acesso ao serviço. Por isso, um projeto da Defensoria Pública do Espírito Santo mapeou quais cidades já têm leis e projetos de lei relacionados à expedição da CipTEA. Confira os detalhes na reportagem especial de Júlia Afonso.