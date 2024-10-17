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Reportagem Especial

Projeto mapeia emissão da carteira de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Ouça a reportagem especial da jornalista Julia Afonso

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 11:28

Publicado em 

17 out 2024 às 11:28
Consciência do Autismo
Consciência do Autismo Crédito: Bikki por Pixabay
Desde 2020, existe uma lei que assegura que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tenham um documento de identificação, a chamada CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), para auxiliar na garantia de atenção integral, pronto atendimento e prioridade nas áreas da saúde, educação e assistência social.
Essa certidão deve ser fornecida pelos municípios, Estados e pela União, mas muitos capixabas ainda não têm acesso ao serviço. Por isso, um projeto da Defensoria Pública do Espírito Santo mapeou quais cidades já têm leis e projetos de lei relacionados à expedição da CipTEA. Confira os detalhes na reportagem especial de Júlia Afonso.
ESPECIAL - JULIA AFONSO - CIPTEA - 8.45s - OUT 2024.mp3

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