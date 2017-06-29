Projeto leva detentos para trabalhar dentro da Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo conta há um mês com uma mão-de-obra especial para ajudar na conservação do campus de Goiabeiras: 20 detentos do regime semiaberto deixam o presídio de Xuri, em Vila Velha, todos os dias pela manhã e trabalham na limpeza externa da universidade.

Trata-se de um convênio firmado entre a Ufes e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) com a finalidade de promover a ressocialização dos presos.

Pelo trabalho, os detentos recebem um salário mínimo. Do valor, um terço fica com ele, um terço vai para assistência à família do interno e o resto é destinado para uma conta-poupança que o apenado poderá ter acesso após sair da prisão.

Esse valor é pago pela Universidade, que fornece também vale-transporte, ticket-refeição, uniforme e equipamentos de proteção individual aos trabalhadores.

A ideia de abrir a instituição para o trabalho dos detentos surgiu no âmbito de um projeto maior do Conselho Nacional de Justiça, o Universidade no Cárcere, que objetiva estimular uma interação entre as instituições e o sistema prisional.

A universidade também planeja oferecer cursos de capacitação profissional para os internos. O projeto com os 20 detentos iniciou no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), mas a Universidade tem a intenção de aumentar o número de trabalhadores para 150.

Diretor do Centro, Rogério Naques Falheiros, destaca que o projeto mostra o compromisso da instituição com a sociedade.

"A ideia do projeto é de contribuir com esse processo de ressocialização. A universidade e o CCJE têm um compromisso com a sociedade a partir das nossas práticas de ensino, pesquisa e extensão", comenta.

Segundo a Sejus, atualmente, 130 detentos do sistema prisional do Espírito Santo trabalham em convênios firmados pela pasta com órgãos públicos. O secretário Walace Tarcísio Pontes ressalta que os internos se esforçam muito no retorno ao mercado de trabalho.

2737 detentos em regime semiaberto trabalham no Espírito Santo Crédito:

"É uma mão-de-obra que, geralmente, trabalha e produz mais do que o trabalhador comum. Os parceiros que dizem isso. Demonstra um afinco muito maior na execução do trabalho porque eles tem intenção em manter o que para eles é uma regalia: poder trabalhar. Eles sabem que é o início do retorno à sociedade", elogia.