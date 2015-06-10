Projeto do Escola Viva é aprovado na Assembleia Legislativa

Por 22 votos a 3, o projeto do Escola Viva foi aprovado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A votação aconteceu na manhã desta quarta-feira (10). Revoltados, um grupo de estudantes da rede estadual de ensino tentou entrar no plenário da Casa. Após o final da votação, os estudantes fecharam os dois sentidos da Avenida Américo Buaiz, em frente a Assembleia. O trânsito está complicado no local.

Your browser does not support the audio element. Flash - Leandro Nossa - Aprovação Escola Viva - 10-06-15

Os estudantes fizeram uma passeata pela Avenida Beira-Mar com destino à Assembleia Legislativa, horas antes da votação. Eles são contra a implantação do Escola Viva. O grupo, com cerca de 100 estudantes, ocupou uma faixa da pista, deixando o trânsito lento no sentido Praia do Canto.Uma ação coordenada pela base do governo Paulo Hartung (PMDB) na Casa permitiu que o projeto tivesse a tramitação bastante acelerada nesta terça, de modo que ficou apto para análise nesta quarta. O projeto aprovado contém uma mudança importante em relação à proposta inicial enviada pelo governo: em 2015, o programa será implantado em apenas uma “unidade piloto”, e não mais em cinco escolas.

Enviado à Casa pelo governo em março, o projeto ainda precisava tramitar por quatro comissões antes de chegar ao plenário: a de Educação, a de Assistência Social, a de Finanças e a de Justiça. Mas nesta terça (9), às 12h30, as três primeiras realizaram uma reunião conjunta para darem um único parecer à matéria, tarefa que coube à deputada Luzia Toledo (PMDB), presidente da Comissão de Educação. Embora atípico, esse expediente está previsto no Regimento.

Em seguida, o projeto seguiu para a Comissão de Justiça, que ontem mesmo reuniu-se e aprovou parecer pela legalidade da matéria. Para se ter uma ideia da urgência na tramitação, os membros da comissão se reuniram no próprio plenário, logo após a sessão ordinária, para darem o parecer.

Segundo a versão oficial, a reunião conjunta foi convocada pelos presidentes das três comissões: Eliana Dadalto (PTC), Assistência Social; e Dary Pagung (PRP), Finanças, além de Luzia. Mas isso não impediu Sérgio Majeski (PSDB) de reclamar do que considerou interferência do Executivo. “Isso é mais do que manobra, é mais do que a mão do governo. É a mão, o braço, o corpo todo”, afirmou o tucano.

O líder do governo, Gildevan Fernandes (PV), negou interferência e disse que o projeto foi amplamente debatido desde março. Ele, no entanto, participou da reunião conjunta, mesmo não tendo direito a voto, e depois foi o relator do projeto na Comissão de Justiça.

Titular da Comissão de Educação, Bruno Lamas (PSB) foi o único a votar contra o relatório de Luzia.

Como fica

Só uma unidade

A grande mudança introduzida pelo relatório de Luzia foi uma emenda incluída por ela mesma, estabelecendo que, no segundo semestre de 2015, nenhuma escola que já faça parte da rede vai receber o programa. Em vez disso, o governo vai inaugurá-lo em uma “unidade piloto”, a ser criada no meio do ano.

Resolve?

Uma das reclamações de alunos e professores era justamente a implantação do programa em escolas da rede no meio do ano letivo.

Local do laboratório

Há fortes chances de que essa escola piloto seja implantada no campus da Faesa em São Pedro.

Preferência

Profissionais lotados nas escolas onde o Escola Viva será implantado terão preferência na seleção para atuar no programa. Se não forem selecionados, poderão ser removidos para escola de sua escolha, desde que haja vaga.

Passos seguintes

Em 2016, 10 escolas da rede receberão o programa; em 2017, serão outras 20. O impacto financeiro total beira os R$ 50 milhões (custo anual adicional de R$ 1.785,00 por estudante).