Projeto do Banco de Alimentos de Vitória fica em 1° lugar no país

O projeto de ampliação do Banco de Alimentos Herbert de Souza, da Prefeitura de Vitória, foi classificado em primeiro lugar na primeira etapa entre municípios de todo o Brasil para captação de recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. Se o projeto vencer o processo seletivo, vai receber R$330 mil para a ampliação do serviço.

Atualmente, o Banco de Alimentos funciona em Jardim da Penha, nos galpões do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC). Com a ampliação e modernização, o banco pode ser expandido para uma nova sede no antigo Restaurante Popular, na Ilha de Santa Maria, como afirma a Secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Iohana Kroehling.

Your browser does not support the audio element. Ampliação do Banco de Alimentos fica em primeiro lugar entre projetos de todo o país

“A intenção é ampliar onde anteriormente funcionava o Restaurante Popular de Vitória, para também podermos desenvolver outras atividades através dessa modernização, trabalhando com oficinas de capacitação profissional ali naquele local”, disse.

O Banco de Alimentos hoje atende cerca de 960 famílias e faz a distribuição de cestas básicas. Com os novos recursos, até 4 mil famílias, que serão encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) vão poder ser atendidas. Para a modernização, serão adquiridos equipamentos para transporte, como caminhão baú, e para armazenamento de gêneros perecíveis, como freezeres, e instrumentos para execução de ações socioeducativas, como notebooks, data show e câmera fotográfica.

Para conseguir a habilitação, a Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social elaborou o plano de trabalho, que também foi aprovado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Vitória.

“São duas fases. A primeira nós passamos e fomos selecionados em 1º lugar entre 67 municípios de todo o país. 19 foram selecionados e Vitória ficou em 1º lugar cumprindo todos os requisitos legais”, explica.