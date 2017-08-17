Projeto de segurança para Terceira Ponte deve ser entregue em 60 dias

A Rodosol terá até o dia 12 de outubro para apresentar um projeto de segurança para a Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e de Vila Velha. Na última segunda-feira (14), a concessionária assinou um contrato com uma empresa de engenharia que irá desenvolver o projeto. A intenção é evitar casos de suicídios na ponte.

Para a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), o prazo de 60 dias solicitado pela Rodosol foi considerado razoável para a apresentação da proposta de intervenção. Agora, a agência aguarda o projeto para analisá-lo.

No início de agosto, a concessionária foi notificada pela Arsp para que apresentasse uma solução de segurança para a Terceira Ponte. Na ocasião, o diretor geral da agência, Julio Castiglioni, exemplificou duas alternativas de intervenção, apesar de ainda não estar definida a tecnologia que será utilizada. “O que tem sido cogitado é a instalação de telas ou de barreiras físicas de proteção que seriam instaladas no guarda-corpo da Terceira Ponte", disse.