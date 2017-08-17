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Projeto de segurança para Terceira Ponte deve ser entregue em 60 dias

Rodosol terá até o dia 12 de outubro para apresentar um projeto de segurança para a Terceira Ponte. Na última segunda-feira (14), a concessionária assinou um contrato com uma empresa de engenharia que irá desenvolver o projeto

Publicado em 17 de Agosto de 2017 às 20:07

Publicado em 

17 ago 2017 às 20:07
A Rodosol terá até o dia 12 de outubro para apresentar um projeto de segurança para a Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e de Vila Velha. Na última segunda-feira (14), a concessionária assinou um contrato com uma empresa de engenharia que irá desenvolver o projeto. A intenção é evitar casos de suicídios na ponte.
Para a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), o prazo de 60 dias solicitado pela Rodosol foi considerado razoável para a apresentação da proposta de intervenção. Agora, a agência aguarda o projeto para analisá-lo.
No início de agosto, a concessionária foi notificada pela Arsp para que apresentasse uma solução de segurança para a Terceira Ponte. Na ocasião, o diretor geral da agência, Julio Castiglioni, exemplificou duas alternativas de intervenção, apesar de ainda não estar definida a tecnologia que será utilizada. “O que tem sido cogitado é a instalação de telas ou de barreiras físicas de proteção que seriam instaladas no guarda-corpo da Terceira Ponte", disse.
Também não está definido de onde sairá o dinheiro para pagar as obras. Segundo Julio Castiglioni, há hipóteses como o aumento da tarifa ou a ampliação de contrato. Outra possibilidade é que, a partir de ações que tramitam na Justiça, haja o entendimento de que a Rodosol tem um débito com o Estado e, dessa forma, os custos da intervenção seriam pagos de acordo com esse valor devido.

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