Projeto de reforma dos militares provoca prejuízo milionário no ES

Palácio Anchieta Crédito: Marcelo Prest

O governo do Estado já calculou o prejuízo aos cofres públicos caso a proposta de reforma da Previdência dos militares seja aprovada da forma que está. Em três anos, haverá uma queda de R$ 33 milhões na receita na previdência estadual capixaba. A conta feita pelo governo estadual aponta que o impacto na contribuição dos militares ativos será de queda de R$ 26,759 milhões até 2022, e de menos R$ 6,760 milhões entre os inativos. O problema está na diferença de alíquotas de recolhimento que existem atualmente no Espírito Santo e as que estão na proposta.

Pelo projeto apresentado ao Congresso pelo governo federal, PMs e bombeiros pagarão alíquota de 8,5% em 2020, de 9,5% em 2021 e 10,5% a partir de 2022. Porém, isso irá diminuir a arrecadação do Estado, pois, atualmente, os militares capixabas contribuem com a previdência com 11% do salário.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), a reforma dos militares precisa ser avaliada com mais detalhes, pois, desta forma, vai prejudicar o Estado.

“Nós temos uma alíquota de 11% para todos os servidores, incluindo os militares, já temos aposentadoria de quem entrou a partir de 2004 de 35 anos de idade. E aqui nós temos, para quem ganha acima do teto da previdência, a contribuição dos inativos. Já temos algumas medidas que, quando comparadas com as medidas anunciadas pelo governo federal, teremos um déficit”, explicou.

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Segundo Casagrande, na próxima semana ele vai se reunir com o ministro da Economia Paulo Guedes e a reforma da Previdência estará na pauta do encontro. O governador também vai propor que a bancada capixaba apresente emendas ao projeto original.

“Nós vamos tratar do assunto com a bancada federal para que ao invés de aumentarmos nosso déficit nós possamos diminuí-los. Nosso desejo é que uma proposta justa possa atender e alcançar aqueles que têm mais privilégio e com isso reduzir nosso déficit”, afirmou.

O texto, que foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara Rodrigo Maia, também prevê aumento do tempo de contribuição de 30 para 35 anos para integrantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos militares dos Estados.

COMO FICA A SITUAÇÃO NO ES

No Espírito Santo, quem entrou na PM e no Corpo de Bombeiros a partir de 2008 já precisa trabalhar 35 anos para ter direito à aposentadoria.

Parte de quem ingressou no funcionalismo antes dessa data e aceitou trocar a remuneração de soldo por subsídio também continua por mais tempo nas ruas.

Apenas um pequeno grupo, segundo o presidente da Associação de Cabos e Soldados do Estado, cabo Jackson Eugênio Silope, tem direito a se aposentar com 30 anos de contribuição.

Após a nova lei ser aprovada e sancionada, os Estados terão de unificar as regras de previdência estaduais e federais, que hoje não são padronizadas, por meio de lei complementar, informou o governo federal.

Apesar de o Palácio do Planalto estimar uma economia de R$ 52 bilhões aos cofres dos Estados, na prática, para o Espírito Santo, a reforma da Previdência para os militares pode significar um aumento de despesas, com uma maior necessidade de aporte do Tesouro Estadual para pagar a aposentadoria e pensões da categoria. Outro Estado que pode ser impactado é o Rio de Janeiro. Lá, a alíquota é de 14% e também vai cair por causa da nova norma.